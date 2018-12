Luka Modrić otkrio što misli o Hajdukovoj odbijenici: Ne može se odmah znati hoće li neki klinac postati igrač, zato to ne držim propustom

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić u opsežnom intervju osvrnuo se na razna razdoblja svoje karijere.

Je li doista točna da priča kako vas je Hajduk odbio i da tamošnji treneri nisu vidjeli vaš talent?

- Ne treba stvarati stalno fame o tome. Bio jesam na probi i ljudi su procijenili da tog trenutka nisam taj. Ni prvi ni zadnji. Ne može se odmah znati je li neki klinac može postati igrač ili ne. Zato to ne držim propustima. Bio sam kao dijete hajdukovac ali nije me obeshrabrilo što me nisu uzeli. Rekoh, treba biti uporan i vjerovati u sebe. Godinu kasnije išao sam u Dinamo, i tamo sam uspio. Logično je da sam postao dinamovac, jer me za taj klub vežu prekrasne godine odrastanja, sazrijevanja i profesionalnih dosega, uz mnoštvo sjajnih ljudi koje sam upoznao, stekao brojne prijatelje za cijeli život...

Može li se poklopiti dobra energija da se Hrvatska napokon vrati Poljudu i Dalmaciji?

- Volio bih da se to dogodi. Hrvatska mora igrati po cijeloj Hrvatskoj. U Splitu sam igrao utakmice i bez publike, protiv Italije, što je otužno. No igrali smo protiv Gruzije i atmosfera je bila fenomenalna, sve se treslo od navijanja. Nadam se da se može prevladati jaz koji se stvorio, ali kako to učiniti doista ne znam.