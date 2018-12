Mladi hrvatski reprezentativac otkrio svoje razočarenje: Svi oko mene slave pobjedu nad Realom, a ja bijesan...

Svi su oko mene slavili, ne pobjeđuje se Real dvaput u sezoni i još sa 3:0 na njihovu stadionu, na Bernabeu, a ja sam bio baš bijesan. Živčano sam otrčao u svlačionicu, brže-bolje, nisam mogao vjerovati da je Roma izgubila u Češkoj, to mi je bilo nevjerojatno. I da smo mi tako ispali iz Europe. Moji su to primili nekako obično, štajaznam, slavili su još jedan trijumf nad Realom, stvarno čudo jedno, a ja žalim jer nas nema više u Europi. Tako nisam ni vidio Modrića, on nije igrao, ja otrčao u svlačionicu razočaran usred velikog trijumfa – priča nam Nikola Vlašić, rečeni Niksi, "osmica" nekoć Hajduka, a sada u službi u CSKA iz Moskve. Sa Crvenog trga pronosi slavu svoje "osmice" koju nosi po guštu radi - Blaža Sliškovića. Voli Baku i njegovu "osmicu". Otkad smo samo to pisali... Vlašić je dostojan velikog majstora.

Doputovao je u Split, doma, blagdani su konačno, Moskvu je okovao snijeg i led ("draži mi je snig, nego liverpulska kiša, kaže"), veseli se što će sad mjesec dana provesti uz obitelj, prijatelje:

- Zaželio sam se odmora, iza mene je doista sjajna sezona, odlazak u CSKA je bio pun pogodak. Održali su obećanje kad smo pregovarali, rekli su da su zainteresirani za mene i da ću imati minutažu, a to mi je bilo potrebno nakon godine u Evertonu gdje se nisam naigrao. Mislim da ni ja Rusima nisam bio loš.

Ma, gdje loši, igrate ka' nikad. Recite nam neka postignuća, nešto što nisu samo golovi u Ligi prvaka koje smo vidjeli na malim ekranima?

- Dobro, ima tu nekih pokazatelja: triput igrač mjeseca CSKA u izboru navijača, rujan, listopad i studeni. Sedam golova, drugi strijelac iza Čalova, a dodao bih i pet-šest asistencija. Da, izabran sam i za najboljeg igrača prvog dijela ruske lige...

Sve nam to govorite nekako skromno, usput, a to nisu male stvari? Što je Modrić na Globusu, vi ste u Rusiji?! Jeste dobili trofej u ruke?

- Nisam još, početkom proljetnog dijela... Ruska liga je jaka, ja bih rekao odmah do Lige petice, šesta po snazi u Europi. Ja sam napredovao, cijela momčad CSKA je mlada, o tome smo pričali već tijekom sezone i ja sam se tu uklopio, hvala i treneru Gončarenku. Mislim da bismo trebali bit prvaci Rusije, to bi bilo izvanredno postignuće, ispred nas je Zenit koji je prebogat, ali mi imamo igru i svoju šansu... Od 10. siječnja i priprema u Alicanteu, u Španjolskoj idemo u lov na titulu.

Zenit je prebogat?

- Je, njihov je Gazprom, a tu je i Spartak koji ima Lukoil. Naše su godišnje plaće ono što oni ulože u mjesec dana. Tu smo negdje. Ali, mi imamo igru i svoj prkos. Protiv Spartaka inače, igramo najveći derbi, Moskva bude na nogama.

Ali, vi ste vojni klub?

- Da, vidi se u našem kampu, na ulazu su uniformirane osobe. Međutim, baš veliki novac imaju Zenit i Spartak.

Kakva vam je Moskva, ili vam je draži bio Liverpool?

- Moskva mi je bolje legla, ljudi su nekako bliži, prisniji, s dušom, makar je pregolem grad, ali fantastično zanimljiv. I u Liverpoolu je bilo lijepo, ne mogu reći. Ovdje pak igram, pa sve bolje ide. A ćirilica? Ha, naučio sam, sad već mogu čitati... Snalazim se. Ne, ne, prije je nisam znao!

Kako biste nam opisali to što ste napredovali u ovih godinu i pol od odlaska iz Hajduka?

- Naučio sam se kretat u međuprostoru, kako to treneri kažu. Prije bih mnogo trčao uzalud, bezveze, trudio sam se i trošio, a baluni nisu dolazili do mene. Sad je drugačije i moja igra je efkikasnija.

Što igrate?

- Najčešće klasičnog lijevog veznog u 3 - 5 – 2, ili polušpica kad trener preokrene na 3 – 4 – 3.

Vraćate se u ljeto u Everton?

- Ima tu još vremena o tome pričati. Sad barem Everton igra nogomet, otkako je Marco Silva trener, a prije ne znam što je ono bilo. Defenziva, prekid, nabij balun. Uf. Ugovor s Evertonom je na pet godina, ovo je druga. U Moskvi mi je sad odlično. Grad veći, mentalitet bliži.

A daljnji iskorak, u karijeri?

- Recimo da bi Španjolska bila ideal. Kad bude.

Real ili Barca?

- Ha, možda ću vas iznenadit, ali više mi odgovara prkos manjeg kluba koji bi želio zaskočiti najvećeg, kao mi sada u CSKA na Zenit šta se žestimo. Pa da to bude nešto a la Sevilla ili Valencia.

Atletico Madrid?

- Samo da se prkosi, suprotstavlja i pravi dišpet najvećima!

Nešto kao Hajduk, iz Velog mista? Prkos moćnome...

- Nego šta. Žao mi je što sezona u mome Hajduku potraje dok se igra Europa, a onda se sve raspline. Počne se dobro, pa krene negativa. Pa se kaže "ovo je najlošiji Hajduk ikad". I tako svake godine. A nije uvijek tako, recimo u proljeće sam poljudski derbi s Dinamom nestrpljivo čekao i osjećao sve do Liverpoola, drhtao, ono taman kad su predsjednika Kosa smijenili. Bili smo sasvim blizu. Moćda su mogli pričekati. Onda opet loše... Ma, pratim ja sve, čujem se s Juranovićem, Tudorom, Šehićem, Saidom, Hamzom Barryjem... Teško im je.

A ovo što su se "majstori" dali uslikat s pršutom, vinom, kartama?

- Ma, to je po meni preuveličano. Najprije, slika je u stanu, nisu vanka izlazili. Slikani su ljetos, rekao bih poslije jedne pobjede, opustili se malo. U slobodno vrijeme mo'š šta 'oš. Jedino da je bilo dan prije utakmice, vanka, e, to bi onda bila druga priča. Moraš bit profesionalac. Ali, nije to sad slikano, nego poslije jedne utakmice, a ne prije. I onda ovo što se Saidu dogodilo...

Što?

- Pa to se meni slično dogodilo u Evertonu, trener Unsworth me nije pozvao, navijači se pitaju kako, zašto, on kaže da sam ozlijeđen. A nisam bio ozlijeđen.

U vezi Saida, prije Osijeka, Oreščanin je rekao kako će pozvati samo najspremnije, nije rekao da je ozlijeđen?

- Ne kažem, nije sve isto, samo me podsjetilo na moj slučaj, Unsworth me ne stavlja na popis. Ja sam šutio, a moja sestra Blanka na twitteru napisala je da nisam ozlijeđen. Mene pozvali u klub na odgovornost da što mi to sestra piše po twitteru?!Upozorili me. Da se ne ponavlja. A ja nisam ništa... Tako se klub postavlja.

Je li vam bila Blanka u posjetu u Moskvu?

- Nije, ali obećala je na proljeće!

A vi sad pred Dinamo i Hajduk?

- Neću ići, ali gledat ću i navijat ću. Uvijek se nadam najboljem!

Euro 'do 21' mi je veliki motiv Reprezentacija? Korak po korak, žalim što smo ispustili pobjedu protiv Engleza na Wembleyju. Ovu grupu kvalifikacija za Euro 2020. morali bismo proć', neću biti samouvjeren, ali to trebamo proći. Biti ozbiljan, naravno. Velika je stvar igrat Euro "do 21", plasirali smo se i želimo što više... I to mi je velik motiv za iduću sezonu.

Sjajni Bistrović Sa mnom je i Kristijan Bistrović, iz Slaven Belupa, sjajan momak, vidjeli ga Rusi na pripremama i odmah ga uzeli. Odličan igrač, zadnji vezni, brzo će u reprezentaciju.