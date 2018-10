Isprali gorak okus nakon Španjolske: Sada smo odigrali muški, samo što je nedostajao gol

Ante Rebić igrao je u špicu napada i položio je ispit, izbornik Dalić može biti zadovoljan jer je Imoćanin bio među boljim, ako ne i najbolji igrač na terenu.

- Mislim da smo odigrali dobru, kompaktnu utakmicu, kao što smo i zamislili. Cilj nam je bio ne primiti gol, u tome smo uspjeli, imali smo šanse i mi i Englezi, ali ovaj ishod je najrealniji. Moglo je biti i bolje, ali mislim da sam dobro odigrao na poziciji napadača, ja i Kramarić smo se izmjenjivali. U Eintrachtu igramo s dva napadača, ja sam jedan od njih, a najbitnije mi je da sam se vratio od ozljede i odigrao dobru utakmicu - kazao je Rebić nakon susreta na Rujevici.

Andrej Kramarić je imao nekoliko prilika, sinoć ga nije išlo, no i on je na kraju ipak bio zadovoljan.

- Šteta što nije bilo navijača, dali bi nam vjetar u leđa. Trebamo nastaviti ovako dalje. Meni i Rebiću odgovara miješanje pozicija, to može zbunjivati protivnike. Više-manje možemo biti zadovoljni, ipak smo igrali protiv vrhunskih igrača - rekao je Kramarić.

Dejan Lovren također je istaknuo kako bi s našim navijačima na tribinama i rezultat bio bolji.

- Dobar je i bod, imale su obje momčadi po nekoliko prilika, ali sve u svemu možemo biti zadovoljni. Za sada je dobro ovako izgledalo, dosta igrača nam fali, dobro smo odigrali protiv jake Engleske, njima je manje igrača nedostajalo.

Lovrena nije sudjelovao u debaklu protiv Španjolske, tada je stao u obranu svojih suigrača, no sinoć je priznao kako je poraz od 6:0 bio sramotan. Stoper Liverpoola napominje kako najvažnije slijedi u ožujku, kada počinju kvalifikacije za Europsko prvenstvo.

- Protiv Španjolske je bilo negledljivo, sami smo rekli da je to bila sramota, ne možeš si priuštiti da primiš šest komada. Sada smo odigrali muški, samo što je nedostajao gol. Vraća nam se motivacija, naravno, ovo smo dobro odradili, ali u ožujku slijedi ono što je bitno, moramo se dobro pripremiti za to te kroz utakmice do tada stvoriti dobru atmosferu - istaknuo je Lovren.