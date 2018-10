Rebić: Mi smo drugi na svijetu, svi se trebaju plašiti Hrvatske!

Jedan od velikih hrvatskih junaka iz Rusije, Ante Rebić (25), imao je problema s ozljedom na početku sezone, a onda se vratio na fenomenalan način. Za svoj Eintracht iz Frankfurta odigrao je četiri bundesligaške utakmice, zabio je tri pogotka i jednom asistirao. S tim da niti jednu utakmicu nije igrao svih devedeset minuta!

Trener Adi Hütter ga je dozirao protiv Leipziga, odigrao je 21 minutu, to je bila jedina utakmica u Bundesligi u kojoj nije zabio pogodak. U sudaru s Borussijom iz Mönchengladbacha mu je bilo dovoljno 28 minuta igre za pogodak, protiv Hannovera nešto više od 80 minuta za pogodak i asistenciju, protiv Hoffenheima 64 minute za spektakularno poentiranje... Igrao je 23 minute protiv Lazija u Europskoj ligi, te još 26 minuta u njemačkom Superkupu protiv Bayerna.

Rebić je zvijezda Eintrachta, najbolji igrač, mnogi će kazati da je velika šteta da ne igra za neki mnogo veći klub u Ligi prvaka, ali, vjerujte, i to će se dogoditi. No, ta priča sad nije tema...

- Dobro sam... Sve je u redu, baš se dobro osjećam. Spreman sam. Istina, nisam još u ritmu u kakvom sam bio prošle sezone, ali stvarno sam se fino vratio nakon ozljede. Eto...- kaže za SN.

Protiv Hoffenheima, kluba reprezentativnog kolege Andreja Kramarića u posljednjem kolu, u pobjedi Eintracha od 2:1 postigao je spektakularan pogodak. Njegovi pogoci i inače imaju uvijek neki poseban štih majstorstva. Kad se samo sjetimo kako je zabio onaj Argentini u Rusiji...

- Igrao sam dobro tu utakmicu protiv Hoffenheima, iako je sudac bio katastrofalan... Bitno je da smo pobijedili i uzeli jako važne bodove.

Na toj utakmici s Hoffenheimom bio je isključen. Objašnjava zašto...

- Sudac je tijekom utakmice radio smiješne greške. Pitao sam se radi li to namjerno ili samo loše sudi. Bila je jedna situacija u kojoj sam predriblao jednog igrača, došao sam do drugoga koji me u šesnaestercu udario nogom i laktom u prsa. Bio sam uvjeren da se radi o jedanaestercu. On tako nije mislio. Tada sam mu prigovorio, ali nije mi odmah dao žuti karton. Vjerojatno je bio svjestan da je pogriješio. Ali, stalno sam ga još nekoliko minuta na to podsjećao, pa mi je onda pokazao žuti karton. Nakon toga sam povukao jednog igrača Hoffenheima na centru, priznajem, to je bilo glupo. Uzeo mi je loptu, a onda sam ga povukao. Nikad u životu nisam napravio takav prekršaj i, eto, dobio sam drugi žuti. Iako, taj isti igrač je na meni napravio mnogo gori prekršaj u prvom poluvremenu, a sudac mu nije pokazao karton. Ali, najbitnije jest da sam zabio pogodak i da smo pobijedili! Sad ću zbog tog isključenja odmoriti jednu utakmicu Bundeslige kad se vratim.

Izbornik Zlatko Dalić je najavio da ćete protiv Engleske na Rujevici igrati u špici napada. Kako se inače snalazite na toj poziciji, ipak ste krilni napadač?

- Ne znam još što će biti. U prijateljskoj utakmici protiv Bjelovara Krama, Pjaca i ja smo bili naprijed i stalno smo mijenjali pozicije. A upravo sam posljednju utakmicu u Eintrachtu, tu protiv Hoffenheima, igrao špicu. Zapravo, igrali smo s dvije špice, ja sam bio jedna. Nije mi strano igrati špicu. Igrao sam špicu za reprezentaciju i protiv Danske na Svjetskom prvenstvu u produžetku.

Da, sjećamo ste, na vama je skrivljen jedanasterac koji, nažalost, najbolji igrač svijeta Luka Modrić nije zabio...

- Mogu to bez problema igrati, vidjet ćemo hoću li protiv Engleza u petak igrati špicu. No dobro, ako budem, vidjet ćemo mogu li ili ne mogu... Jer, nisam nikad igrao špicu protiv ovakvih stopera kakve imaju Englezi.

Dobili smo Engleze u polufinalu Svjetskog prvenstva, eto, brzo se opet sudaramo s njima?

- Engleska je jaka reprezentacija. Kad se sjetimo polufinala Svjetskog prvenstva, onda znamo da su nas jako namučili, dobili smo ih u produžetku. Međutim, Hrvatska je također kvalitetna, ne trebamo ih se plašiti. Iako, moram naglasiti da ova utakmica na Rujevici neće biti ista kao ona u Rusiji. Igra se pred praznim tribinama, a konačno, ova utakmica Lige nacija nije polufinale Svjetskog prvenstva.

Ipak, ne mislite li da će Gordi Albion ipak imati negdje u glavu taj poraz, da će htjeti revanš pod svaku cijenu?

- Vjerojatno hoće! Ali mi ćemo se postaviti onako kako treba, kako mi znamo. Igrat ćemo na sto posto kapaciteta, to budite uvjereni.

Zadnja linija Engleza Maguire, Stones i Gomez djeluje moćno?

- Jaki su, sigurno su jaki u tom segmentu. Ali ne samo u tom segmentu, oni imaju odličnu momčad u svim linijama, sve su to igrači iz Premierlige. Koja je vjerojatno najjača liga na svijetu.

Definitivno su iznimno kvalitetni, o tome sigurno uopće nema zbora. Nego, kakva je atmosfera u reprezentaciji, podsjeća li na onu koju smo imali u Rusiji?

- Atmosfera je dobra kao i inače s izbrornikom Zlatkom Dalićem. Ima novih igrača, a u petak ćemo vidjeti kako će sve to izgledati. Ne treba sad previše pričati, trebamo se pokazati na travnjaku.

Jeste li optimist pred utakmicu s Engleskom?

- Ne znam čega bismo se trebali plašiti? Većina naše reprezentacije je tu, naravno, nema onih koji su se oprostili i ovih koji ne mogu zbog ozljeda. Velim, ne bih sad previše govorio, vidjet ćemo kako će sve izgledati. Ali, Hrvatska se zaista ne treba bojati Engleske, niti bilo koje druge reprezentacije na svijetu. Mi smo drugi na svijetu, svi se trebaju plašiti Hrvatske!