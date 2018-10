Službeno predstavljanje na Rujevici: ugovor je potpisan na četiri godine, a evo i komentara na reakcije navijača koji ga ne žele na klupi

Nakon odlaska Matjaža Keka klupu HNK Rijeka preuzeo je bivši hrvatski reprezentativac Igor Bišćan koji se nakon zavidne igračke karijere bacio u trenerske vode. Bišćanu će klub s Rujevice tako, poslije Rudeša i Olimpije, biti treći u njegovoj trenerskoj karijeri.

Ugovor između hrvatskog trenera i Rijeke potpisan je na četiri godine - pišu Sportske novosti.

"Domovi su odlični i moram se ovim putem zahvaliti upravi što mi je ukazala povjerenje. Svi dojmovi su trenutno jako pozitivni. Klub misli dugoročno i ozbiljno, a i ja sam takva osoba koja voli ozbiljne i ambiciozne projekte. Danas vodim prvi trening i momčad ću tek upoznati", rekao je Bišćan na današnjem predstavljanju u Rijeci.

Filozofija i sustav igre?

"U ova dva prethodna kluba sam igrao slično kao Rijeka. Ne robujem sustavu i šabloni, mislim da je jako bitno da se trener prilagodi svom kadru i situaciji. Mislim da sam jednostavna osoba i kao trener sam vrlo izravan i direktan u komunikaciji. Pokušavam biti pošten, no naravno da svih 25 igrača neće moći osjetiti isti tretman. Volim vrijedne igrače, borce, poštene dečke koji daju sve od sebe i volim timske igrače."

Komentar na reakcije navijača koji ga ne žele na klupi?

"Mislim da nema razloga da se ne želi nekog trenera. Svi smo mi u mladosti možda napravili neki potez koji danas kao odrasli ne bi napravili. Nema smisla nema nekoga osuđivati zbog nečega što je bilo davno i za što se već ispričao", komentirao je prvo sportski direktor Rijeke Srećko Juričić, a zatim je riječ preuzeo Bišćan:

"Bilo je davno, ja se zaista ne sjećam što sam točno učinio, ali da nije bilo primjereno, zasigurno nije. Ispričavam se ako se netko osjeća uvrijeđen. Iz ove perspektive shvaćam da sam pogriješio, pripisao bih to godinama, nezrelošću, mladošću... Na meni je da svojim radom i ponašanjem tima koji su rezervirani prema meni pokažem da sam kao osoba i stručnjak dovoljno dobar da me se podrži i da shvate da nema potrebe za tenzijama. Koncentrirat ću se na rad pa ćemo vidjeti."

Rasplet s ciparskim klubom Anorthosisom, Gordon Schildenfeld i Danijel Pranjić izjavili su da su imali neugodnosti zbog vaše odluke?

"To je istina, potpisao sam predugovor. No nekad se u životu neke stvari dogode nepredviđeno. Ja sam se tim ljudima ispričao. Ja sam neko vrijeme bio bez posla i odlučio sam da je vrijeme da počnem raditi. Pojavila se ta ponuda, već sam praktički sve dogovorio, no u nogometu se stvari mijenjaju iz sekunde u sekundu. Budući da taj predugovor nema istu snagu kao ugovor, ja nisam imao pravnih problema da ga raskinem. To sam učinio jer sam procijenio da mi je Rijeka veći izazov i iz nekih drugih obiteljskih razloga mi je prihvatljivija. Poklapala se i moja vizija mene u ovom dijelu karijere i iz toga razloga sam izabrao Rijeku."

Najveći izazov s obzirom na razdoblje nakon Keka?

"Neće biti lako uskočiti u njegove cipele. Postao je rekorder po dugovječnosti u HNL-u- Ostavio je velik i pozitivan trag i tko god dođe nakon njega će biti promatran kroz tu prizmu. Vjerujem da mogu nastaviti u tom smjeru. Vjerujem i da imam znanje, energiju i volju. Ne očekujem da će biti lagano, ali nitko mi ne može zabraniti da se borim."

Kako vam momčad izgleda prije prvog treninga?

"Kvaliteta je prisutna i to je najvažnije. Većina tih igrača je prošle sezone, pogotovo u drugom dijelu, odigrala jako dobro. U ovom je trenutku prisutna kriza i od toga ne treba bježati. Što je uzrok krize, teško je reći, ali pretpostavljam da se ušlo u period loših rezultata, a možda je došlo i do zasićenja."

Stožer?

"Stožer je formiran. Od novih ljudi tu su Vedran Aglić za fizičku pripremu, Ante Tomić koji je nogometni asistent i Renato Pilipović također u ulozi nogometnog pomoćnika."

Ugovor?

"Potpisan je na četiri godine."

Tužba Ciprana?

"Nemam saznanja o tome, a ako dođe do toga ljudi koji se bave time će se tome i posvetiti, ali vjerujem da neće doći do toga. Između ostalog, imao sam i pozitivan zadnji razgovor s predsjednikom tog kluba."