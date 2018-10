Zekić: Ne bih komentirao je li Hajduk bio loš, mi smo bili dobri!

Zoran Zekić, trener Osijeka, rekao je:

- Ne želim da ispadnem bahat, ali smo stvarno došli ovdje pokušat pobijedit, otvoreno, okomito, izravno napadat na gol. I uspjeli smo, presretan sam. Utakmica je bila kakvu sam i predviđao. Da ćemo imat šansu za našu okomitost i brze kontre. Na poluvremenu smo razgovarali o tome da moramo zabiti još jedan gol, ako želimo pobjedu. Osijek nije ovdje pobijedio dugo, dugo... Deset godina? Onda to i nije tako dugo – osmjehnuo se Zekić.

Nastavio je:

- Očekivao sam da će Hajduk biti agresivniji, jer čitao sam i najave kroz tisak, sve sam pratio (vjerojatno misli na detalj kako su Osječani u prvom kolu tukli 4:1, ali i istukli igrače i još je Duka slomio ruku, op. a.). Ali, utakmica je bila maksimalno korektna i presretan sam.

Hajduk je bio slabiji?

- Ne bih komentirao je li Hajduk bio loš, nego smo mi bili dobri! Smeta me ta teza da smo bili dobri jer nije Hajduk bio dobar. Mi smo se bacali na glavu, borili se, uveliki tri igrača iz B momčadi, jako sam sretan. Nema veze ni ta teza tko nam je sve nedostajao, koga smo sve prodali. Presretan sam. Moramo inale biti biti hrabriji, pametniji.

Može li Dinamo mirno spavat, kad vidi ovako raspoložene?

- Ne smijem biti iskren do kraja u odgovoru, predaleko je to. Daj Bože da mu dođemo što bliže, ali mislim da nisu stvoreni preduvjeti za to, ni u jednom smislu – rekao je Zekić.