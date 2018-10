Marijan Kustić otkrio što Dalić mora napraviti da se Mandžo vrati među 'Vatrene'

Marijan Kustić direktor je natjecanja, infrastrukture i nogometnog razvoja u Hrvatskom nogometnom savezu. Uz predsjednika Davora Šukera najvažniji čovjek Kuće hrvatskog nogometa koja ove godine može biti ponosna na sve učinjeno, a kulminacija je bilo srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Pod Kustićevom izravnom ingerencijom je 75 posto svega što se događa u Hiltonu, a posebno valja izdvojiti da je to čovjek koji je HNS otvorio prema javnosti. Prije njegova dolaska najuspješniji sportski savez u Hrvata bio je podosta zatvoren, informacije su se teško probijale u eter, komunikacija je bila nedovoljno dobra. Ulaskom Kustića u Hilton, HNS je postao “prijatelj javnosti”, mediji sad nude drukčiju sliku svega onoga što se zbiva, svakako mnogo ljepšu, pozitivniju.

Simpatični i druželjubivi Marijan i politički je aktivan, saborski je zastupnik vladajuće stranke HDZ-a. Razgovarali smo za SN u sjedištu HNS-a, dugo, uz kavicu, bilo je to svakako ugodno druženje.

Prvo pitanje je bilo ono aktualno, o izborniku Zlatku Daliću. Znamo da je dobio ponudu iz Kine kao da je “direktor svemira”, ludih 30 milijuna eura za tri godine. Izbornik se već izjasnio i odbio Kineze, ali eto, može li HNS zadržati Dalića ako i dalje budu stizale takve ponude?

- Priča je jasna, Zlatko Dalić ostaje naš izbornik, s njim imamo dogovor. Razgovarali smo u srijedu, sve je riješeno. Imao je on i prije sjajnih ponuda, razgovarali smo kad je dobio ovu kinesku. Previše on voli Hrvatsku da bi otišao. Imamo i valjani potpisani ugovor, dogovoreni su svi uvjeti, tako da neće napustiti naš brod.

Kad se radi o napuštanju brodova, trojica doprvaka svijeta su se oprostila, nema više u Vatrenima Marija Mandžukića, Vedrana Ćorluke i Danijela Subašića, trojice senatora. Kako ste to doživjeli?

- I o tome sam razgovarao s izbornikom, nekako sam uvjeren da će se Mario Mandžukić možda vratiti u Vatrene!

Pa to je iznenađujuća i velika vijest, može li malo pobliže?

- Velika uloga sada je na izborniku koji Mandžukića možda može uvjeriti da je potreban reprezentaciji. Po ovim igrama koje sada nudi sasvim je jasno da bi jako dobro došao reprezentaciji. Ako Dalić drži da mu je prijeko potreban, uvjeren sam da bi on imao šansi nagovoriti ga na povratak.

Bi li se Mandžukić želio vratiti?

- On itekako voli hrvatsku reprezentaciju i držim da bi u danom trenutku mogao pristati na povratak, ali dakako da je najviše na samom Mandžukiću. Definitivno bi nam dobro došao. Vidite kako sjajno igra u Juventusu, želimo mu i dalje puno uspjeha.

Vatreni na Rujevici protiv Engleske u Ligi nacija igraju svoju prvu domaću utakmicu, nažalost, pred praznim tribinama?

- Nažalost, ali trebamo odraditi kaznu. Bitno je da na okupu imamo sve igrače, da budu zdravi i spremni za utakmicu. Neće biti lako, ali ako budemo pravi, mislim da nam pozitivni rezultat neće pobjeći.

Nego, iz Kuvajta su objavili da će Vatreni igrati s njihovom reprezentacijom u prosincu te da će doprvaci svijeta stići u punom sastavu. Nekako nam se čini da je to nemoguća misija, teško da će svi naši najbolji igrači tada moći biti na raspolaganju?

- Utakmica s Kuvajtom nije dogovorena. Razgovaralo se o mogućnosti ako bi bilo slobodnih termina. Ali službeno nije ništa dogovoreno. Delegacija iz Kuvajta bila je naš gost, popričali smo, ali jednostavno nema slobodnih termina, odnosno treba vidjeti hoće li ih biti.

Vruća tema su svakako i huligani. Zbog njih je Hajduk kažnjen s četiri utakmice pred praznim tribinama. Splićani će se sigurno žaliti, hoće li HNS stati iza odluke disciplinskog suca Alana Klakočera?

- Neupitno je da će HNS stajati iz disciplinskog suca, a osobno uvijek osuđujem nasilje na tribinama. Žrtve na koncu budu svi. Jer kad se utakmica igra pred praznim tribinama, svi su žrtve. Ovo na Poljudu su ispadi pojedinaca, ali definitivno je da se moramo boriti protiv nasilja. Hvala Bogu da s ozlijeđenim vatrogascem i igračem Hajduka nije završilo tragičnije. Na tribinama moraju vladati bolji uvjeti.

Koliko se protiv toga može boriti nogometna organizacija, a koliko bi trebala napraviti država? Vi ste saborski zastupnik, član vladajuće koalicije, možete li odgovoriti na to pitanje?

- Hrvatski nogometni savez nema snagu to sam riješiti, to svi dobro znamo. Apsolutno se treba uključiti država. Provodimo li zakone koji su na snazi, to će već biti veliki iskorak. Jer ne može se dogoditi da netko napravi kažnjivo djelo, privede ga se i onda pusti isti dan. Ili se sankcionira nekakvom opomenom.

Pravosuđe je očito problem?

- Ne bih osuđivao nikoga, ali definitivno je da se država mora uključiti u rješavanje ovog problema. Jer to je veliki problem. Sad se dogodilo ovo na Poljudu, ali ima problema i na drugim stadionima i utakmicama. Mora se voditi računa o sigurnosti, a na utakmicama bi bilo mnogo više žena i djece, te svih ostalih da se ne osjećaju ugroženo ili da nisu u strahu. Bio sam na seminaru u Opatiji koji je pokazao problem pirotehnike na utakmicama, tamo joj nije mjesto. Moramo napraviti apsolutno sve da se to svede na minimum, u konačnici da pirotehnike uopće ne bude na utakmicama. Uvijek se pojavljuje i strah da reprezentacija opet ne bude kažnjena igranjem pred praznim tribinama kao što je sada protiv Engleske. Čak može biti kažnjena i s više utakmica. To nije dobro za Hrvatsku i naše navijače.

Interes Hajduka

Vratimo se Poljudu i nemilom događaju na derbiju s Dinamom. Koliko tu može Hajduk, kako se može dogoditi da onoliki arsenal pirotehnike, uključujući i topovske udare, stigne na tribine? Može li se utjecati na Hajduk, koliko je splitski klub uopće voljan za suradnju?

- Držim da su Hajduk i vodstvo kluba protiv toga da se takve stvari događaju na tribinama. A kad bismo se svi uključili u rješavanje te problematike, sve bi se moglo riješiti. Pojedinačno rješavanje nikad nije donijelo nikakvog rezultata. Definitivno se trebaju svi uključiti, a to očekujemo i od vodstva Hajduka.

Predsjednik Hajduka Jasmin Huljaj nedavno je u intervjuu kazao da je Hajduk učinio sve što je mogao?

- Ne mislim da je Hajduk napravio sve. Oni su organizatori, imaju svoje službe koje su zadužene za sigurnost na utakmicama, oni su na ulazu i odgovaraju za taj dio. Nema sad veze tko skida krivnju sa sebe, neporecivo je da je pirotehnika unijeta na tribine, te da se dogodilo to što se dogodilo. Plus što je kamenom pogođen igrač Hajduka. Mogao se dogoditi i tragičan epilog.

Može li HNS uopće surađivati s Hajdukom? Izgleda da ste samo vi spremni za razgovor, a jedna strana ne može biti dovoljna za suradnju? Eto, predstavnik Hajduka nije došao ni na opatijski seminar o pirotehnici?

- Dobio sam informaciju da njihov predstavnik u Opatiju nije došao zbog zdravstvenih razloga. Naravno da me to žalosti, mogao je doći netko drugi. Mislim da je to u interesu i Hajduka, njima bi to također puno značilo. Mi želimo dobru suradnju s Hajdukom, vrata HNS-a su im uvijek otvorena. Od svog dolaska na mjesto direktora to stalno naglašavam. Svakako se moraju napraviti preduvjeti na neki veći iskorak.

Može li ovaj najnoviji slučaj s Poljuda srušiti napore da se reprezentativne utakmice igraju u Splitu?

- Mi bismo htjeli da hrvatska reprezentacija igra u Splitu. Dalmacija apsolutno zaslužuje reprezentaciju! Ali postoji bojazan od mogućih negativnih događanja. Da bi se te stvari spriječile, moramo sjesti za stol i dogovarati se, razgovarati. Hrvatski nogometni savez je otvoren, sada Hajduk treba napraviti korak koji bi doveo do toga da skupa sjednemo. Vjerujte, tada bi jako brzo Hrvatska igrala u Splitu.

Član ste koalicije na vlasti, možete li nam kazati kako je moguće da do sada nije pronađen onaj koji je nacrtao svastiku na Poljudu?

- Veliki je to problem i hrvatski nogomet je puno izgubio, plaćamo danak tom događaju. Eto, mi i sada postavljamo pitanje svastike.

Kao član HDZ-a u kontaktu ste sa svim bitnim političkim čimbenicima u Vladi, ministrima. Imate li od informacije da će se Ministarstvo unutarnjih poslova jače uključiti u problem huliganizma? Ne samo na stadionima. Jer kako vidimo huligani se sukobljuju na autocestama, benzinskim postajama, dogovaraju se tučnjave.

Može li se to adekvatno sankcionirati?

- Tko god bio na vlasti mora mu u interesu biti da se to riješi. Mislim da nema nikoga u političkom, ali i u drugim segmentima društva koji bi zagovarao nasilje. Sad je samo pitanje do koje se razine netko želi upustiti u rješavanje tog problema. Upravo je sad pravi trenutak da se prekine nasilje i huliganizam. Nije u pitanju samo nogomet, i drugi sportovi imaju problema. Po meni je prioritet Zakon o sportu koji će puno toga riješiti dugoročno, ne kratkoročno.