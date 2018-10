Potres u Rijeci: Gorica im preokretom nanijela novi poraz, Kek podnio ostavku!

U utakmici 10. kola Prve HNL u Velikoj Gorici su nogometaši Gorice pobijedili Rijeku s 2-1 (0-1).

Gorica je preokretom kod kuće pobijedila Rijeku s 2-1 i došla na četvrto mjesto ljestvice, dok Riječani već šestu utakmicu zaredom u HNL-u ne znaju za pobjedu.

Riječani su poveli u sudačkoj nadoknadi prvog dijela kada je kontakt Špičića i Gorgona sudac Jović okarakterizirao kaznenim udarcem, iz kojeg je rutinirano zabio Jakov Puljić. U 54. minuti Gorica je izjednačila preko Lukasza Zwolinskog, koji je stigao prvi do lopte nakon što je udarac Mohammeda kratko odbio vratar Sluga. Bio je to Poljakov sedmi gol u prvenstvu. U 80. minuti Nigerijac Believe Atiewen pogađa iz blizine za potpuni preokret Velikogoričana. U 84. minuti sudac Jović svira i drugi kazneni udarac za Rijeku, a opet je krivac bio Špičić koji je srušio Čolaka. I opet je penal pucao Puljić, no ovaj put vratar domaćina Kahlina je obranio njegov udarac i sačuvao pobjedu Gorice.

Gorica je sada četvrta s 16 bodova, a Rijeka je peta s 14.

Susret se igrao na Gradskom stadionu pred 2.700 gledatelja, a sudio je Jović iz Zagreba.

Strijelac: 0-1 Puljić (45+2pen), 1-1 Zwolinski (54), 2-1 Atiewen (90)

Promašeni penal: Puljić (Rije, 85)

A šesta utakmica bez pobjede prelila je čašu, Matjaž Kek više nije trener Rijeke! Podnio je ostavku. Odmah nakon poraza od Gorice u gostima, Kek je na pressici suho objavio:

- Čuo sam se s predsjednikom Damirom Miškovićem, te sam dao neopozivu ostavku. To je zajednička odluka mene i njega. Rijeka uvijek ostaje moj klub, ali ja odlazim. Smatram se najodgovornijim za ovaj rezultat.

Ovako slab rezultat ove sezone... Slovenski trener odlazi nakon što je još 2013. godine stigao i preporodio Rijeku, bio i prvak i kup osvojio.

Odmah na prvu loptu, nakon ostavke Keka jest i pitanje hoće li sad Rijeku napustiti i sportski direktor Srećko Juričić?