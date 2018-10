Franjo Vranjković: Kinezi nisu odustali, a ponuda našem izborniku u Varaždinu je bila 10 milijuna eura čisto

Koji je to nogometni klub iz Kine koji zove i želi uz bogat ugovor angažirati našeg izbornika Zlatka Dalića?

Nekoliko telefonskih brojeva smo okrenuli, od osoba koje su upućene u azijsko, poglavito kinesko tržište. Potraga nas je dovelo na pravo mjesto, Franjo Vranjković, hrvatski menadžer vlasnik športske agencije "firsteleven ISM", koja je registrirana u Antwerpenu i Zaprešiću, potvrdio nam je:

- Tianjin Quanjian je klub koji želi za trenera Zlatka Dalića, još prije mjesec dana i utakmica protiv Portugala i Španjolske predstavnici tog kineskog kluba bili su u Varaždinu kod Dalića. On je tada otklonio ponudu, jer ima svoje obaveze i riječ koju je dao Savezu, ali neka naš izbornik slučajno ne pomisli da ako je rekao "ne" da su Kinezi odustali! Oni teško odustaju. To je klub koji je taman otkazao svome treneru Paulu Sousi, izdržat će još četiri runde do kraja sezone i priča oko našeg izbornika mogla bi se iznova otvoriti. Samo da znate, ponuda koju je Tianjin Quanjian stavio na stol našem izborniku u Varaždinu je 10 milijuna eura čisto! - otkrio nam je Franjo Vranjković.