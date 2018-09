Sprema li se hrvatskom nogometu nezapamćena suša? Među sedam najboljih strijelaca HNL-a samo je jedan Hrvat, a on će uskoro napuniti 36 godina

Reprezentacija nam odjednom nema - napadača, nastaje prava suša i potraga nakon posljednjih otkaza i rekli bismo ukupnih događanja...

Jedan je otkazao, umorio se i kapa mu do poda, (Mandžukić). Drugi je odbio nastupiti i kao takav ispada iz konkurencije za duže, a možda i za sva vremena (Kalinić).

Treći je ozlijeđen, ali i nije baš centralni napadač, više je drugi špic, što bi se reklo "kružni" napadač (Kramarić).

A četvrti i peti koji su dobili šansu u rujanskom ciklusu, ni blizu je nisu iskoristili, dapače samo su potencirali nevolju (Livaja i Santini).

Problem postaje još očitiji kad shvatite da nakon sedam kola na listi strijelaca HNL-a vodeću ulogu golgetera nose – stranci.

Šestorica kao "out-source" uz njih vremešni Krstanović, iza njega Caktaš, pa opet stranci Henty i Mendy?!

A gdje su naši Henty i Mendy?

Zanimljiv je taj popis, straši nas kako se napadačka grana srebrnih na svijetu – osušila. Listovi joj otpadaju, jedan po jedan.

Neće izborniku biti lako, morat će kombinirati, krpati se. Krilnih napadača ima, od Perišića, preko Rebića, do nadolazećeg Brekala primjerice, a možda se i Pjaca probudi u povratku nakon ozljede.

Međutim, izvor iz kojeg su nas napajali udarni napadači kao Šuker, pa Bokšić, kasnije dugo Mandžukić, te iza njega vječno nestrpljivi Kalinić... presušuje.

Još kad vidite tko nam zabija golove u domicilnoj ligi srebrnih na svijetu, glava zaboli.

Produkcija kao da je stala, "repka" nema napadača, a kako će ih imati kad HNL ne nudi nova imena?!

Glavne napadačke uzdanice u našim klubovima ne samo da su strijelci s vrha ljestvice nego primjerice u Dinamu to mjesto okupira Švicarac Gavranović, u Hajduku Ganac Said i Makedonac Ivanovski (do lani u Slaven Belupu), u Rijeci osim Hebera zabija i Austrijanac Gorgon.

Pouzdajemo se u – strance. Je li zbog njih zatvaramo vrata domaćima ili pravog domaćeg kadra niti nema, pa se okrećemo inozemnom polu-proizvodu?

Logičan je put da se iz HNL-a netko nametne, onda se plasira u inozemstvo, tamo brusi formu za reprezentaciju. Taj su put utabali i Mandžukić i Kalinić i Kramarić...

Santini (Zadar) i Livaja (brzo je iz Hajduka krenuo svojim putem) dugo su čekali, sad se u reprezentativnom nastupu nisu iskazali. Sa šireg popisa je i Duje Čop, nekoć u vrhu liste strijelaca HNL-a.

Pada nam na pamet parafrazirati staru izreku:

- Napadača nema, niti će ih biti!?

U redu, oporavit će se Kramarić, zakrpat ćemo se s krilnim napadačima, dati novu prigodu Livaji i Santiniju, možda u širi izbor stigne i Perica (još jedan Zadranin), ali da je stanje dobro – nije. Ni blizu.

Pokazatelj je HNL. Luk i strijelu odapinju nam – stranci.