Strinić: Mamić ne voli gubitke. On jednostavno gazi sve u korist Dinama

Našli smo se na istom mjestu prije početka priprema za mundijal: trgovački centar Joker, četvrti kat, ugodan ambijent.

Strinić je onda bio pun optimizma, tumačio je kako će “ova generacija iskoristiti svoju priliku”, tako je i bilo. I tijekom razgovora jadao se kako ga “onaj kiks protiv Portugala progoni cijelo vrijeme”.

- Zamislite tu foru, u Splitu nas je dočekalo sto hiljada oduševljenih i slavilo našu srebrnu medalju, baš na moj 31. rođendan - rekao je za SN Ivan Strinić, igrač Milana i naš reprezentativac, trenutno u fazi potpunog mirovanja, opuštanja i iščekivanja što će mu liječnici reći na novom pregledu.

Evo sad će mjesec i nešto otkako mu je karijera došla u pitanje, jer je na temeljitim liječničkim pregledima u Milano-labu utvrđena srčana anomalija, hipertrofija srca.

- Čujte, boje se da na treningu ili utakmici ne padnem, onako pošteno zabrinut sam i ja, ali ne vjerujem, nikako ne vjerujem da će se tako nešto dogoditi. Pa prošao sam tolike preglede u karijeri, uglavnom detaljne, specijalističke, pa nikome nije palo na pamet da me zaustavi.

Ivan Strinić bio je na još jednom pregledu, u specijaliziranoj klinici u Belgiji, kod liječnika svjetskog formata, navijača Anderlechta, on mu je rekao:

- To s hipertrofijom sportaša uobičajena je pojava. Ako vam ne daju dozvolu u Milanu, dođite u Anderlecht i ja ću je potpisati.

Ali Striniću se igra u Milanu, po njemu je to vrhunac karijere, zato je poslušao savjete klupskih liječnika te se, kako kaže, odmara kao nikada u životu. Otkako se vratio iz Milana (stan je unajmio u blizini stadiona San Siro), Strinić s obitelji nije mrdao iz Splita. Ustvari nekoliko je puta izašao na more malom brodicom, čuvao se sunca, nije bilo pretjeranog plivanja, tu i tamo je znao baciti udicu, onako iz gušta da uhvati ribicu.

- Siguran sam da će sljedeći pregled biti u redu. Čekam poziv iz Milana, može doći danas, sutra, sigurno za nekoliko dana.

Logično je da je jedna od tema razgovora bio teški poraz naše reprezentacije u Elcheu. Strinić ga nije doživio tako tragično kao neki komentatori:

- Sve negativno nam se poklopilo. Te nismo dali gol iz dvije, pa i tri prilike, te su oni dali neke golove kao u priči. Pokazalo se da nije baš lako bez nekoliko standardnih… Nemam zamjerki, na primjer, na račun Pivarića koliko na druge, koji su dopustili da u nekim akcijama upadnu u rupu, da ispadne ka’ ratkapa. To je ono kad ne možeš ništa učiniti jer si ostavljen sam… To što se dogodilo velika je opomena svima. No, siguran sam da Dalić zna, vlada situacijom.

Na primjedbu da je napravio sjajnu karijeru u odnosu na početak kad je bio kao izgubljen u Le Mansu, odgovorio je…

- U Francusku sam otišao na nagovor nekih ljudi, onda sam se, opet na nagovor, vratio u Hrvatski dragovoljac i to je bio moj put spasa, trampolin za karijeru, da tako kažem. Umnogome je to zasluga Vjeke Lokice, trenera Dragovoljca, on je signalizirao ovima iz Hajduka…

Zvao vas je i Dinamo...

- Baš sam se trebao naći s ljudima iz Dinama, konkretno sa Zdravkom Mamićem, kada me Lokica naputio u Split. Ja sam dijete Hajduka, nisam mogao odoljeti. Kasnije sam na neki način zbog toga i ispaštao, jer Mamić ne voli gubitke. On jednostavno gazi sve uz korist Dinama.

Iz Hajduka je otišao u Ukrajinu, u Dnjipro, pa se vratio u Italiju, najprije Napoli, zatim Sampdoriju i sada Milan…

- Sve je to sređivao moj prijatelj i menadžer, agent Martić. Moja sreća je da sam imao tako spretnog i poštenog zastupnika. Znate kako je to s menadžerima, mnogi gledaju isključivo svoje interese, a moram priznati da su brojni i igrači koji olako mijenjaju menadžere.

Strinić o aktualnoj situaciji u matičnom klubu nije želio ni zucnuti. “O Hajduku sve najbolje”, onako usput je objasnio kako se među navijačima svaka riječ mjeri i analizira, “meni nije do problema”. Pojasnio je svoj odnos prema “bijelima”:

- Ja sam dužnik Hajduka s jedne strane, ali sam isto tako vratio taj dug klubu, moj transfer u Dnjipro bio je težak preko četiri milijuna eura. U Ukrajini mi je bilo lijepo sve dok nije počeo rat. To se poklopilo s istekom mojeg ugovora pa sam prešao u Italiju. I sa svakog aspekta profitirao.