Dalić nakon katastrofe: Neće biti drastičnih poteza, dignut ćemo se

Zlatko Dalić neće povlačiti drastične poteze niti želi dizati tenzije nakon što je doživio najteži poraz od kada je prije godinu dana sjeo na klupu Hrvatske te je uvjeren kako će se njegovi nogometaši dići uoči utakmice s Engleskom.

"Nakon utakmice nije bilo puno priče, igrači su svega svjesni. Najgore je odmah nakon utakmice, glave su još vruće, čut ćemo se nakon par dana kada pogledam utakmicu, nema potrebe za ikakvim tenzijama, za lošim stvarima. Ja neću posezati za tim, niti ću ja ikoga prozivati jer to nije moj stil“, rekao je 51-godišnji Dalić hrvatskim novinarima u Elcheu.

"Svi smo izgubili, ja sam odgovoran jer sam ja trener. Igra nam se raspala nakon 20 minuta i gotovo“, dodao je.

U utorak je Španjolska pobijedila Hrvatsku sa 6-0 nanijevši joj četvrti poraz od kada je Dalić u listopadu 2017. postao izbornik. Dosad je bio izgubio s po 0-2 od Perua i Brazila u prijateljskim utakmicama te s 2-4 od Francuske u finalu Svjetskog prvenstva. Pri tome je upisao deset pobjeda i dva remija.

Za mjesec dana suprotstavit će se Engleskoj u drugom kolu Lige nacija.

"Englezi su također imali prazan korak kao i mi, situacija je ondje kao i kod nas. Početak je sezone pa se vidi da nisu pravi i to je to. Španjolci su, pak, kiksali na svjetskom pvenstvu pa se ovo očekivalo. Imaju novog izbornika, novu ekipu, grizu... Doživjeli su debakl i sada se žele dokazati. To je razlika između njih i nas“, kazao je Dalić.

Španjolski nogometaši su nakon ispadanja u osmini finala otišli na odmor te se priključili svojim klubovima na početku priprema. Englesku, koja je igrala polufinale pa zavšila četvrta na svjetskom prvenstvu, pobijedili su u subotu s 2-1 u Londonu.

"Mi se pak ne možemo postavljati kao svjetski doprvaci misleći da će biti lako, upravo suprotno trebamo sada još jače igrati. Moramo naprosto shvatiti da ako nismo pravi, ako ne dajemo sve od sebe, da ne možemo igrati", napomenuo je Dalić.

Psihološko pražnjenje nakon euforičnog svjetskog prvenstva te nedostatak fizičke snage kod igrača koji su se kasnije priključili pripremama svojih klubova, kao i izostanak nekih igrača koji su na prvenstvu osvojili srebrnu medalju, te dobra igra Španjolske mogli bi biti razlozi neočekivano visokog poraza.

"Odigrali smo jako dobro početnih 20 minuta, baš prema dogovoru. No nakon drugog gola više nije bilo igre, počeo je svatko za sebe igrati. Trčali jesmo, ali to nije bilo grupno, nego jedan po jedan. Igrači su se ubili od trčanja a nizašto. Kasniji ulazak u sezonu je evidentan problem", rekao je Dalić.

"Prvi gol je uslijedio na našu punu obranu poslije centaršuta, nismo bili dobri na skoku unutar šest metara. Drugi gol je, pak, bio isto naša greška kada su udarcem iz daljine povisili na 2-0. A nakon toga više nije bilo ni samopouzdanja ni sigurnosti, a niti motiva pa je sve bilo gotovo. Pali smo nakon dva udarca i dva gola", dodao je.

Hrvatska je u prvih dvadeset minuta visokim presingom ugušila španjolsko iznošenje lopte prema naprijed no kada su postigli prvi gol Španjolci su se oslobodili. Goropadno su zavladali terenom, oduzevši loptu hrvatskim igračima, te preko krila i kroz sredinu nizali priliku za prilikom.

„Protiv ovako motivirane momčadi, koja igra pred svojom publikom, koja je nova, koja se stvara nije se moglo igrati individualno već jedino u sustavu kako smo se bili dogovorili i kako smo počeli utakmicu. Iz ovoga moramo izvući dobre pouke jer kada radimo onako kao što se dogovorimo to izgleda dobro, no čim počnemo raditi nešto izvan tog dogovora odmah dobijemo šamar. Ovo nam je bila dobra škola, jednostavno moramo zaboraviti i krenuti naprijed“, kazao je Dalić napomenuvši i da je nakon Svjetskog prvenstva rekao "da će s ovom momčadi još puno trebati raditi".

Suparnik na klupi Luis Enrique nije ga iznenadio taktičkim zamislima na terenu. Sve je bilo onako kako je očekivao u pripremi utakmice.

"Nisu nas ničim iznenadili Španjolci, dok smo mi igrali dobro nisu ništa mogli. Mi smo stvorili dvije-tri šanse a oni nisu bili niti puknuli po golu. Više su me iznenadili naši igrači", rekao je Dalić.

Novi igrači poput Santinija, Livaje, Roga i ostalih koji su se priključili nakon svjetskog prvenstva dobit će novu priliku jer tijekom prijateljske utakmice s Portugalom i ove sa Španjolskom izbornik nije dobio pravu sliku njihovih stvarnih mogućnosti. Istovremeno će nastaviti tražiti rješenje na desnom beku gdje je u utorak igrao Marko Rog, a protiv Portugala Tin Jedvaj koji je uoči utakmice sa Španjolskom imao fizičkih problema zbog primljenog udarca.

„Vrsaljko je bio osjetio bol u koljenu, istom onom s kojim je imao problema na Svjetskom prvenstvu“, napomenuo je Dalić. Šime Vrsaljko je napustio teren u 19. minuti. Prošle sezone je u Atlético Madridu imao čestih problema s ozljedama a sezonu ranije je bio teško povrijedio koljeno.

Dva mjeseca nakon svjetskog prvenstva nitko nije očekivao najteži poraz u povijesti hrvatske reprezentacije.

"Eto nakon sve one naše euforije, slavlja, ponovo se vraćamo natrag. Upali smo u jednu rupu ali sada moramo pokazati snagu da se vratimo i dignemo. No čim igrači odigraju više utakmica sve će biti bolje. Mi ćemo se dignuti i opet biti pravi", zaključio je kandidat za najboljeg trenera na svijetu ove godine.