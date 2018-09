Rakitić: Španjolska je favorit, no za stoti nastup želim pobjedu

Dokapetan hrvatske nogometne reprezentacije Ivan Rakitić u utorak će u svojoj stotoj utakmici za Hrvatsku dati sve od sebe za pobjedu nad favoriziranom Španjolskom, domaćinom od kuda mu je i supruga Raquel.

„Španjolska je uvijek favorit kada igra doma, bez obzira bila s druge strane Hrvatska, Njemačka ili Brazil. No došli smo po pobjedu“, rekao je 30-godišnji Rakitić koji je 2007. godine debitirao za Hrvatsku.

„Sjećam se tog trenutka, jedva sam čekao da upišem taj nastup. I evo, jedanaest godina kasnije nalazim se pred svojim stotim nastupom. Ako Bog da bit će sutra protiv Španjolske. Ponosan sam“, dodao je.

Španjolska i Hrvatska u utorak u južnom gradu Elcheu igraju utakmicu novog natjecanja Lige nacija. U skupini je još i Engleska.

„Sve se poklopilo, za svoj stoti nastup nisam mogao izabrati boljeg protivnika od Španjolske. Borit ćemo se te se nadam da ću ga proslaviti na najbolji mogući način pobjedom“, rekao je Rakitić čija je supruga Raquel iz Seville.

Španjolska je u subotu startala pobjedom nad Engleskom s 2-1, a na njenoj klupi je debitirao Luis Enrique, bivši Rakitićev trener iz Barcelone. Obojica su došla u Barcelonu u ljeto 2014. te se oprostila kada je Enrique odstupio u ljeto 2017. kako bi se odmorio godinu dana.

„On je jedan je najkompletnijih trenera, pazi na detalje, te će nam biti teško. U njihovoj utakmici protiv Engleske vidio sam puno stvari koje smo svojedobno radili u Barceloni“, rekao je Rakitić. „Drago mi je da ćemo se vidjeti, želim mu sve najbolje ali mi želimo bodove u toj utakmici“, naglasio je.

Rakitić će se na sredini terena sudariti sa svojim klupskim suigračem, veznim Sergiom Busquetsom, kojeg smatra jednim od najboljih igrača današnjice.

„Igra godinama dobro, uživam igrati s njim u Barceloni, ondje nam je važan igrač a takav je i Španjolskoj.Ne mogu ga usporediti s Lukom Modrićem jer su drugačiji tipovi igrača. Oni su jedni od najboljih koje imamo u nogometu a ja sam sretan sto igram s obojicom“, odgovorio je.

Hrvatska je u četvrtak u pripremoj utakmici odigrala 1-1 u Portugalu a protiv Španjolske će upisati drugi nastup nakon osvojene srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Nakon prvenstva su se oprostili napadač Mario Mandžukić, branič Vedran Ćorluka i vratar Danijel Subašić. Od španjolske reprezentacije, koja je ispala u osmini finala od domaćina Rusije, oprostili su se branič Gerard Piqué, vezni Andrés Iniesta i ofenzivni krilni David Silva.

„Za nas je to teži udarac nego za Španjolsku jer ona ima puno igrača. Nama je, pak, svaki bitan. To se osjeti. Kada velike zemlje poput Španjolske, Njemačke ili Brazila ostanu bez nekog igrača to nije tako strašno, kao što je nama. No mi ćemo nastojati to nadoknaditi, imamo talentiranih igrača željnih dokazivanja. Također, u mladoj U-21 reprezentaciji ima zanimljivih igrača i zato se ne trebamo bojati“, rekao je Rakitić.

Liga nacija je natjecanje kroz koje bi neki od novih igrača mogli stasati u prvotimce. Rakitić apsolutno podržava to novo natjecanje, a posebno ulogu Hrvatske u njemu.

„Važno je da igramo s momčadima kao su Španjolska i Engleska. To je još jedna utakmica kao i bilo koja druga ali protiv najboljih na svijetu. U njoj braniš svoju zemlju, svoje boje, svoje ljude...to je nesto najveće što se može doživjeti. Protiv Španjolske ćemo uživati te dati sve od sebe da pobijedimo", napomenuo je.

U nedjelju je njegov kolega na sredini terena Luka Modrić napunio 33 godine te će s kapetanskom vrpcom povesti ekipu u to natjecanje, a sebe prema nagradi za najboljeg igrača svijeta. FIFA, svjetska krovna nogometna organizacija, 23. rujna će u Londonu dodijeliti nagradu The Best za najboljeg nogometaša svijeta.

„Luka je i više nego zasluženo bio osvojio i UEFA-inu nagradu za najboljeg u Europi. Čestitao sam mu porukuom, pa i osobno kada smo se vidjeli. Sve je zaslužio, nitko mu ništa nije poklonio. Svi se mi Hrvati radujemo s njim. To je nagrada čitavoj Hrvatskoj“, rekao je Rakitić. „ Biti mala zemlja a dobivati takva priznanja. Iznenadilo bi me da ne bude još nekoliko nagrada. Naime, netko ima bolju ili lošiju sezonu, ali on je ove sezone zaslužio te nagrade. Nadam se da će Hrvatska kroz njega osvojiti još priznanja“, dodao je.

Upitan tko je bolji Lionel Messi ili Luka Modrić, Rakitić je ponovio da hrvatski kapetan zaslužuje ove godine nagradu za najboljeg.

„Najbolji u povijesti je Messi, to svako dijete zna ako ga pitamo, no ovo je bila Lukina godina. To također zna i Leo kao i svi koji vole nogomet“, rekao je hrvatski dokapetan.

Rakitić je protiv Španjolske igrao 2012. i 2016. Godine, te ima jedan poraz i jednu pobjedu. Ovog ljeta su se Hrvatska i Španjolska mogle sresti u četvrtfinalu no Španjolci su na jedanaesterce bili ispali od Rusa.

„To jest bilo izenađenje no vidjelo da na prvenstvu neće biti lakih utakmica. Žao mi da tada još nismo odigrali međusobnu utakmicu no to je tako. Sutra ćemo zato uživati, te očekujem pobjedu Hrvatske“, zaključio je Rakitić