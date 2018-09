Moćna Gomilica: za Hrvatsku su protiv Portugala zaigrala čak tri Kaštelanina, svi ponikli u četvrtoligašu GOŠK-u

Falili se Kaštelani da imaju tri nogometna reprezentativca Hrvatske. Sva trojica nastupila su u prijateljskoj utakmici s Portugalom u Faru. Marko Livaja igrao je 57 minuta, Antoniju Miliću pripalo je cijelo drugo poluvrijeme, a Mariju Pašaliću 35 minuta.

Na ponos Lukšiću, Kambelovcu i Gomilici iz kojih taj trolist stiže, ali i GOŠK-u iz Gomilice, današnjem četvrtoligašu u kojem su sva tri igrača ponikla. To su ujedno i tri vršnjaka - Livaji je 25 godina, Miliću 24, a Pašaliću 23. Trio bivših igrača Hajduka za budućnost reprezentacije, možda već i sadašnjost.

„Enfant terrible" hrvatskog nogometa, kako mediji ponekad tepaju Livaji, proživljava najljepše dane karijere. Iza njega je sezona u kojoj je s atenskim AEK-om, u kojem je bio na posudbi iz Las Palmasa, postao prvak Grčke. AEK ga je u međuvremenu otkupio i s njim u sastavu izborio nastup u Ligi prvaka ove jeseni. A onda je stigao i poziv izbornika Zlatka Dalića te debi za A reprezentaciju u Portugalu. Bolje nije moglo! Debijem u Faru Marko je na neki način zatvorio krug koji je prošao otkako je kao talentirani mladić, sa 17 godina, napustio Hajduk i potpisao za milanski Inter.

Kao tinejdžera ga je tražio i Dinamo, no Ivica Šurjak, tadašnji Hajdukov šef struke, zadržao ga je u Poljudu. Livaji je pao kamen sa srca, ali je ipak nakon nekog vremena otišao iz Hajduka, tvrdeći da se nisu sportski ponijeli prema njemu. Temperamentan, ponekad i previše, ali nedvojbeno nadaren, Lukšićanin je godinama tražio klub u kojem će se skrasiti i ostati na duže vrijeme. Inter, Lugano, Cesena, Atalanta, Rubin Kazan, Empoli, Las Palmas i na koncu AEK. Je li u Ateni pronašao taj klub za duge staze? Vrijeme će pokazati.

U svakom slučaju, Livaja je sada u pozitivnom trenutku karijere. Kako u AEK-u, za koji je u sezonu krenuo s dva gola i asistencijom, tako i po pitanju reprezentacije. Štoviše, odlaskom Marija Mandžukića u mirovinu te još uvijek nerazjašnjenim statusom Nikole Kalinića i Livaja se poput Ivana Santinija ima priliku nametnuti izborniku Daliću.

Faro će u lijepom sjećanju ostati i Miliću koji je također ondje upisao prvi nastup za izabranu vrstu Hrvatske. Od njegova odlaska s Poljuda prošle su tri i pol godine, bila je to zima 2015. Otisnuo se u Belgiju, u Oostende, gdje je konstantnim dobrim igrama u preko stotinu utakmica privukao pažnju Anderlechta koji ga je ovog ljeta doveo za 3 milijuna eura. Odmah se izborio za status prvotimca, baš kao i novi suigrač Santini.

U Hajduku je Milić, koji dolazi iz Kaštel Kambelovca, debitirao pod vodstvom Krasimira Balakova u jesen 2011., no pravu afirmaciju stekao je s Mišom Krstičevićem. Idealna mu je pozicija stoper, ali u Hajduku je bio korišten i kao lijevi bek, te zadnji vezni. Dalić mu je odao priznanje za kontinuitet dobrih igara u Belgiji i Antonio će svakako biti na izbornikovu radaru.

I dok su Livaja i Milić tek debitirali za „kockaste", iza Pašalića je sedam nastupa. No i on je, poput Livaje, od odlaska iz Hajduka - a bilo je to 2014. - promijenio puno klubova. Previše. Još je uvijek igrač Chelseaja, što je velika čast, ali iz godine u godinu samo mijenja adrese posudbe. Elche, Monaco, Milan, Spartak Moskva i od ove sezone Atalanta. Lijepo društvo, no fali mu kontinuitet, da se napokon negdje ustali. Mijenjati klub, ligu, grad i okruženje svake godine nije poželjno. Ipak, u svakom klubu Mario se izbori za mjesto u prvih 11. Tako je i u Bergamu gdje je već skupio dva gola i tri asistencije. Konkurencija u veznom redu reprezentacije je „brutalna" i nije još realno da preuzme neku od glavnih uloga, ali je tu, blizu. U kombinacijama. Ne bi trebao strahovati za budućnost u nacionalnom dresu.

Sedam Kaštela, trojica reprezentativaca. Fale još (samo) četvorica...