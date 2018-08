Dinamo doveo igrača iz četvrte poljske lige! I ništa ne bi bilo sporno da on nije sin vlasnika hotela u kojemu se Mamić skriva od hrvatskog pravosuđa

Udruga navijača Dinama koja se bori za provedbu demokratskih izbora u svom klubu osvrnula se na novo pojačanje Dinama čiji je dolazak prošao ispod radara. Njihovu objavu prenosimo u cijelosti.



Novi igrač GNK Dinamo Zagreb je Mario Vasilj!



Hmmm... tko je on? Kakvo je to pojačanje? Od kud je došao? Koliko smo ga platili?



Čini nam se da je netko ponovno dodao gas i novi igrač Dinama dolazi iz Poljskog kluba KS Legionovia Legionowo. To je trenutni četvrtoligaš u kojem se Mario zadržao nekoliko mjeseci, a uspio je izboriti ispadanje iz treće lige. U svojoj karijeri branio je boje Neretve Metković, GOŠK Gabele, Rovinja i slovenskog Radomlja. Možda je čudno da prvak Hrvatske u svoje redove dovodi dvadesettrogodišnjaka koji nema kvalitete niti za momčad ulaznih kadeta, ali kada znate da je njegov otac Jure Vasilj, vlasnik Vile "Regina" u Međugorju (mjesto gdje se trenutno skriva Mamić), onda stvari postaju jasnije.



Dinamova uprava i igrač 24. kolovoza potpisali su na dvije godine profesionalni ugovor, a isti je dan Mario proslijeđen u NK Sesvete, prijateljski klub kojeg vodi Pero Karatović po svemu sudeći budući predsjednik ZNS-a (kada Damir Vrbanović da ostavku), još jedan od povjerljivih Mamićevih ljudi.



Ovo je novi dokaz da u Dinamu i dalje vlada čvrsta ruka proroka iz Međugorja, a Nadzorni ili Izvršni odbor te ostala tijela Kluba štite kriminal koji se godinama provodi. Jedini lijek za ovu situaciju i dugoročnu stabilnost Dinama bili bi izbori na kojima će članovi izabrati Upravu koja mora raditi pošteno, odgovorno i transparentno.