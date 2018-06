Rusko osiguranje pokušali su probiti mnogi, a uspjela je jedino - crna mačka!

Ono kad ti netom prije ulaska u zrakoplov preko puta prođe crna mačka. Usred zgrade zračne luke, tijekom boardinga pri ulasku na zrakoplov.



Već smo pisali kako je rusko osiguranje u zračnim lukama toliko jako da ni muha ne može ući bez kontrole. Ali može mačka. Nakon dolaska u zračnu luku taksijem na čijem je zadnjem pretincu u vratima na vidljivom mjestu stajao kondom, neotvoreni, hvala na pitanju, još urnebesnije bilo je iščekivanje leta koji je naravno kasnio. Dok smo čekali u redu za boarding za ulazak na let Anapa – Nižnji Novogorod (s presjedanjem u Moskvi, Šeremetjevo), kroz pokretna vrata koja vode iz zgrade do autobusa koji vozi putnike u zrakoplov, u zgradu se ušuljala – mačka.



Mala crna mačka prvo je proučavala teritorij, pa ju je jedna od djelatnica zračne luke iznijela vani. No u stilu Toma iz crtanog filma prije je opet bila unutra nego što je izbačena. Iskoristila je priliku čim su se zbog idućeg putnika otvorila vrata. A onda je počela zabavljati putnike krečući se umiljato kroz red, češući se o svakog pomalo. Svima usput presijecajući put prema zrakoplovu. A znate onu o crnim mačkama i nesreći. Pljuj, pljuj, pljuj. Da bi onda mačka (ili mačak, nismo provjeravali) sjela na pod. Na kraju reda. Pristojna neka maca. I da, hvala još jednom na pitanju, (s)letjeli smo bez problema.