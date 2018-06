Najbolji danski strijelac uopće nema dvojbi: 'Eriksen je bolji igrač od Modrića, a Hrvatsku ćemo pobijediti'

Najveća zvijezde reprezentacije Danske su Christian Eriksen iz Tottenhama i – pomoćni trener. Kada je Jon Dahl Tomasson (41) izašao pred sedmu silu u mixed zonu zajedno s napadačom Ajaxa Kasperom Dolbergom, unatoč podjeli na tv i radio na jednoj strani te pisane medije na drugoj, u jednom je trenutku 90 posto novinara otišlo na istu stranu. Jadni Dolberg, pomalo nam ga je bilo i žao.



Čudno nam je malo bilo vidjeti kako Tomasson niže po travnjaku kapice pred trening. Više smo ga navikli gledati kako niže protivničke stopere, zabija golove. Koje bi u pravilu slavio uz široko raširene ruke i urlike. No, radio je to sa smiješkom od uha do uha. Kao i tijekom razgovora s hrvatskim medijima.



U bogatoj karijeri je nosio dres Newcastlea, Feyenoorda, Milana... S potonjima je bio prvak Europe 2003., uz poraz u mitskom finalu od Liverpoola u Istanbulu dvije godine kasnije. S Feyenoordom je pak osvojio Europsku ligu 2002. godine. A navijači Dinama ga jako dobro pamte jer je bio igrač one momčadi Newcastlea koja je iz Lige prvaka izbacila "modre" nakon što su prethodno pregazili Partizan. Ima od toga već 21 godina.



A sjeća se dobro Tomasson i svog debija za reprezentaciju Danske 1997. godine, baš protiv Hrvatske. Barem on misli da se dobro sjeća.



- Ušao sam nakon 78 minuta, pobijedili smo 1:0. Kako se ne bih sjećao tog susreta - rekao je samouvjereno Tomasson. No, nije to baš bilo tako. Bilo je to krajem ožujka te godine. U Splitu. Bio je to susret s već opjevanom poljudskom burom koja je prevarila Dražena Ladića i unijela loptu, ubačaj Briana Laudrupa preko našeg vratara u gol za konačnih 1:1, kojim je poništeno vodstvo Hrvatske preko Davora Šukera. Potonji je sada predsjednik HNS-a, a Ladić pomoćni trener Zlatku Daliću. No, što da sada Tomassonu kvarimo sjećanja.



Možete li usporediti tadašnju generaciju danske reprezentacije (nap.a. Michael Laudrup, Peter Schmeichel...) s ovom aktualnom?



- Nikada ne uspoređujem naše generacije. Sada imamo odličnu generaciju, a ne volim pričati o prijašnjim igračima – nije se dao Tomasson.



A kako onda ocjenjujete aktualni sastav Danske?



- Velika je stvar što smo među 16 najboljih momčadi na turniru. Imamo odličnu momčad. Vjerujem da ćemo pobijediti Hrvatsku – kazao je samouvjereni pomoćnik izbornika Agea Hareidea.



Da možete birati koga biste izabrali u svoju momčad, Luku Modrića ili Christiana Eriksena? Tko je za vas bolji igrač?



- Eriksen je po meni bolji igrač. Zabija više pogodaka, ima više asistencija. Momčadski je igrač koji ulaže više energije i više trči. Velika je zvijezda. Na kraju, i mlađi je od Modrića – obrazložio je Tomasson.



Ali Modrić je triput zaredom osvojio Ligu prvaka s Real Madridom?



- Ne poznajem Modrića osobno, pa ne mogu detaljno govoriti o tome, ali Eriksen je po meni više momčadski tip igrača od Modrića. Izabrao bih zato Eriksena.



A kakva vam se čini Hrvatska?



- Hrvatska zna igrati i na kontre, čeka nas protivnik vrlo sličan Francuskoj – kazao je Tomasson.Tko je favorit u tom ogledu?



- Nema favorita, ali vjerujem u ovu momčad, ove igrače. Znamo da Hrvatska ima odličnu momčad, igra odlično, ali i mi ćemo također imati dosta šansi.



No, protiv Francuske nije bilo tako, niste mnogo riskirali? Jeste li htjeli igrati protiv Hrvatske, jeste li izabrali Hrvatsku u osmini finala?



- Ne, ne i ne – jasan je bio Tomasson.



- Prije tog zadnjeg susreta u skupini trebao nam je bod da osiguramo plasman u drugi krug. Zato što željeli tako "ubiti"

utakmicu. Taktički smo odigrali jako dobru utakmicu – pojasnio je Tomasson.



Znači niste izbjegavali Messija i Argentinu?



- Ne, uopće ne. Hrvatska ima odličnu momčad, ali svejedno ćemo vas pobijediti! - poručio je Tomasson.