Kondicijski trener Vatrenih uvjerava: Modrić može držati ovakav ritam do kraja prvenstva, a ostali će još dizati formu

Hrvatska reprezentacija na impresivan je način završila prvi krug svjetskog prvenstva ostvarivši sve tri pobjede u skupini.

'Vatreni' su uz Urugvaj i Belgiju jedini natjecanje po skupinama prošli neokrznuti s maksimalnih devet bodova.



Osim igre, raduje i sjajna fizička priprema hrvatskih igrača koji su svoje suparnike lomili visokom presingom. Hrvatska je izgledala moćno u svim segmentima igre.



"Zadovoljni smo, Hrvatska je izgledala kako smo htjeli izgledati. Cilj smo ostvarili, ali na tome ne smijemo stati. Idemo dalje korak po korak," kazao je u razgovoru za Hinu Luka Milanović, kondicijski trener 'Vatrenih'.



Milanović je docent na Kineziološkom fakultetu, te predstojnik Zavoda za kineziologiju sporta. Iza njega su desetljeća iskustva, radio je u košarci, pripremao je Mirka Filipovića, individualno radio s brojnim nogometnim i košarkaškim zvijezdama,, pripremao je košarkaše Cibone i Zagreba te rukometaše Egipta. Za vrijeme 'mandata' Nike Kovača bio je asistent glavnom kondicijskom treneru Igoru Jukiću, a dolaskom Dalića sam je preuzeo glavnu ulogu.



Postavlja se pitanje mogu li 'Vatreni' u takvom visokom ritmu nastaviti i u drugom dijelu prvenstva kada tek slijede najveća iskušenja.



"Uvijek ima oscilacija i to je normalno. Kod nekih igrača će biti dizanja forme, kod nekih će biti izazovno odžati formu, ali moguće je biti na jednoj zadovoljavajužoj razini cijeli turnir. Forma naših igrača bi trebala ostati dobra."



Kazao je kako je teško govoriti o tome što je 'top forma', ali i dodao da je moguće održati visoku razinu izvedbe koja ne ovisi samo o kondicijskoj pripremi već i o drugim faktorima.



Kako svi igrači nisu imali istu minutažu na prvenstvu posljednjih dana se pokušalo sve igrače izjednačiti.



"Svaki igrač je imao drugačiju minutažu, pokušali smo u ovih nekoliko dana sve izjednačiti s ciljem da što bolje izledamo u idućoj utakmici."



Hrvatske navijače najviše zanima može li Luka Modrić, nakon iznimno naporne sezone u dresu Real Madrida, odraditi cijelo prvenstvo na vrhunskom nivou kakav je pokazivao u prve tri utakmice.



"Vjerujem da Luka može igrati u dobrom ritmu do kraja. Nastavili smo s naačinom treninga kakav je imao u klubu, pogotovo u već spomenutom individualnom režimu," kazao je Milanović.



Posljednjih se dana vodila rasprava o tome je li pametno da neki igrači toliko pauziraju od 2. kola do osmine finala.



"To smo kompenzirali treningom. Pokušali smo da svatko od njih, kao što i inače radimo, dobije individualno što mu je potrebno. Točno se zna što se radi četiri, tri, dva ili jedan dan prije utakmice. I što oni vole raditi i što ima najviše odgovara. Vjerujem da ta pauza neće utjecati već će nam pomoći."



Otkrio je kako igračima nakon utakmice trebaju dva dana kako bi se posve oporavili.



"Mnogi igrači su umorniji drugi dan, a ne dan nakon utakmice, što mi poštujemo i znamo kako se tko osjeća koji dan."



Premda se čini kako je izazov pipremiti plan rada za svakog igrača posebno, zavisno od sezone kakvu je imao, Milanović je priznao kako je veći izazov bio kako biti selektivan po pitanju što raditi.



"Znam ih od prije i znam njihove navike pa mi je bilo lakše uskladiti. Puno smo radili individualno. I prije i posljednje treninga i u ovom dijelovima dana koji su slobodni. Izazov je bio biti selektivan po pitanju da je puno toga moguće raditi, a moramo raditi samo one najvažnije stvari. Međutim, svi u stožeru smo dovoljno iskusni da znamo što je najvažnije raditi jer nemamo vremena za više od toga."



Priznao je kako nema problema a autoritetom, jer svi u hrvatskom taboru imaju isti cilj.



"Što je viša razina igrača to je meni lakše s njima komunicirati i raditi. Naravno, uz puno uvažavanje. Svi imamo isti cilj i naš cilj je autoritet," kazao je.



Dodao je kako se veliki naglasak posvećuje i prevenciji ozljeda i oporavku, pa tako hrvatski igrači do sada srećom, nisu imali niti jednu težu ozljedu.



"Nadam se da i neće. Bitno je da budu zdravi jer tada mogu pokazati svoju kvalitetu i pripremljenmost," dodao je.



U sportu su posljednjih godina sve primjetnije moderne tehnologije, no Milanović je dodao kako su po tom pitanju selektivni.



"Jako smo selektivni jer postoji more podataka koje mi dobivamo. Međutim, mi biramo samo najvažnije parametre i oni nam pomažu da potvrdimo ono što već znamo."



Milanović je godinama radio u košarci, pa je povukao paralelu o ta dva sporta.



"Drugačiji je ritam natjecanja. U košarci je normalno igrati dan za danom što je u nogometu nemoguće. Sportovi su drugačiji pa su i opterećenja različita. No, neke stvari su slične, oporavak je uvijek oporavak, važna je prevencija, temeljna pravila za održavanja forme su uvijek temeljna, ali ona su tu da se s njima igramo i da nađemo pravi trenutak za igrača i ekipu," kazao je na kraju.