Dalić odbacio ulogu favorita protiv Danaca: Bit će tvrda utakmica, igrat će se čvrsto, bit će malo rizika s obje strane

Dan nakon pobjede nad Islandom (2:1) Zlatko Dalić je održao press konferenciju u kampu reprezentacije u Roščinu kojom je najavio okršaj s neugodnim Dancima.

- Imamo tri dana vremena da dobro proučimo Dansku, da vidimo sve dobre i slabe strane, ali opet, stalno govorim da sve ovisi o nama i moja vjera u nas je neograničena. Ali veliki respekt i veliki oprez - rekao je Dalić na otvaranju i nastavio odgovarati na pitanja:

Tko je favorit?

- Nema favorita u toj utakmici, šanse su 50:50, mi nećemo nikoga podcijeniti. Bit će tvrda utakmica, igrat će se čvrsto, bit će malo rizika s obje strane. Imamo jedni i drugi vremena da se dobro proučimo, bit će to možda i dva različita stila igre i onaj tko se nametne će imati više šanse.

Tko je bolji - Modrić ili Iniesta?, pitao je jedan strani novinar.

- Pa dobro sad je pred nama Danska i Eriksen, a ako bog da Iniesta će doći kasnije. Sigurno da je on velika klasa i igračka i ljudska, ali velim oprostite neću govorit o Iniesti, više se bavimo Danskom i Eriksenom, a onda ako prođemo na drugoj stepenici ćemo o Iniesti i Španjolskoj - rekao je Dalić.

Pogba i Tolisso rekli da su bi radije Argentinu nego Hrvatsku, koliko to psihološki utječe na njega i igrače?

- Mi smo napravili svoju reputaciju većom nego što je bila. Devet bodova, tri pobjede i visoka pobjeda nad Argentinom... To ulazi u povijest i u anale, ali to moramo zaboraviti i okrenuti se utakmici protiv Danske. Jer to bi moglo biti gdje si bio, što si radio - ništa.

Eriksen, poseban plan za njega?

- Sličan tip igrača Luki, može riješiti utakmicu. Važan za Dansku. Neće biti posebnog plana za njega, cijela momčad mora biti zajedno i kompaktna i zaustaviti ga. Neće biti igra čovjek na čovjeka. Svi moraju raditi u fazi obrane. Blok, kompaktnost i sve što radimo ovih dana.

Usporedba s Eurom 2016. godine gdje smo bili prvi u skupini pa ispali...

- Nama je bio prvi cilj proći grupu, ali niti ja niti igrači nismo s tim zadovoljni. Mi očekujemo i hoćemo više. Utakmica s Danskom je prava istina za nas. Idemo korak po korak, utakmicu po utakmicu. Napravili smo sjajne stvari ove tri utakmice, ali ako to ne potvrdimo protiv Danske onda će ostati jedan žal. Bit će teška utakmica, a ako prođemo sve se otvara i očekivanja su veća.

Mandžukić još nije zabio, je li sad trenutak?

On je dobri duh ekipe koji vuče ekipu i daje zadnji atom snage i rekao sam da će biti špica na Svjetskom. On tu igra i nadam se da će ga krenuti i golovi. Puno radi u fazi obrane i on je prvi zid kojim se branimo.

Dalić je prokomentirao i informaciju da je ulogu u kreiranju momčadi protiv Islanda, konkretno - inzistiranju da igra i Luka Modrić, odigrala i FIFA:

- Ne znam čemu ta misterija i ta pitanja. Mene nitko iz FIFA-e nije zvao, niti se ja javljam kome ako ne znam broj. Dovoljno ste me već upoznali. FIFA nije zvala, a ako bude zvala dat ću Draženov broj pa neka njega zovu kasnije - razjasnio je Dalić pa nastavio analizom jučerašnje utakmice s Islandom.

- Vidjelo se da ti igrači nemaju ritam utakmica, ali smo dobili. Nije bilo najidealnije, ali smo dobili. Kod mene nema misterija, kod mene je sve čisto i jasno. Tri dana uoči utakmice sam htio da Luka uđe na pola sata, ali došlo je do promjene jer su ostali igrači uz Luku 20 posto bolji. On je sam htio igrati barem pola sata, a na kraju smo odlučili da starta kako bi i drugi bili bolji.

Stanje reprezentacije...

- Umorni jesmo, ali je teško kada izgubimo noć. Nema nikakvih izlika. Došli smo do jednog cilja i treba naći snagu i energiju za dalje. Znam da neće biti lako. Vama je od svega ovoga teško, putovanja, seljenja, a tako i je i njima. Ima sitnih problema, ali nadam se da ćemo to do kraja dana riješiti.

Gdje možemo biti još bolji?

- Možemo u fazi napada. Toga je jučer falilo. Puno smo čuvali i širili igru, ali ti pasovi nisu išli u dubinu. Moramo biti konkretniji, više dubinskih lopti, veći rizik...to fali i to moramo popraviti.