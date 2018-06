Legenda Hajduka zadovoljna kombiniranom Hrvatskom: Kalinić može zamijeniti Subašića u svakom trenutku, a put do četvrtfinala nam je otvoren

Nakon treće pobjede Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, gost komentator Slobodne Dalmacije bio je Željko Mijač.



Odlično, cilj je ostvaren, dobili smo utakmicu i uz to odmorili igrače, idemo u drugi krug s maksimalnim brojem bodova. Na Dalićevu mjestu učinio bih isto, poštedio bih one kojima je prijetila opasnost od drugog žutog kartona i odmorio obranu.



Rezultat je tu, tako da se izborniku nema što prigovoriti. Bio sam skeptičan u pogledu obrane koja nikad dosad nije igrala zajedno, bilo me je strah kako će se Ćaleta-Car snaći na velikoj sceni Svjetskog prvenstva, ali ispalo je dobro, Ćorluka je odigrao odličnu utakmicu, a uz njega se i mladi Šibenčanin dobro snalazio.



Mislio sam da će Dalić poštediti i Modrića, dobro je da to nije učinio, jer pitanje je kako bismo prošli bez Luke. Ovako smo s njim imali sigurnost u sredini, vidjelo se kad je izašao kako smo pali, pa je morao ući Rakitić. Prvo poluvrijeme je bilo tanko, imali smo dominaciju u posjedu lopte, ali prema naprijed nismo skoro ništa napravili, imali smo premalo igrača u završnici.



Kraj prvog dijela dobro nam je došao, jer su Islanđani bili počeli nizati prilike, pa nas je spašavao Kalinić. Lovre je pokazao da se na njega možemo uvijek osloniti, da može u bilo kojem trenutku zamijeniti Subašića.



Šteta za drugoga Kalinića, Nikolu, ovo je bila prava utakmica za njega. Vidjelo se da Kramarić nije pravi špic, napad nam je uglavnom bio sterilan, Kramarić je bolji kad ulazi iz drugoga plana. Zato je šteta što Kalinić više nije u Rusiji, bili bismo opasniji s njim. Pivarić nije bio loš, a Pjaca je imao povremene bljeskove, ali je bilo vidljivo da nije u ritmu. Čim igrač tijekom sezone nema 90 minuta svaki tjedan, to se osjeti na formi. Ne vjerujem da ćemo više doći u situaciju da nam igra momčad koja je igrala sinoć, no vidjeli smo da svi mogu igrati na visokoj razini, da su svi vrijedni reprezentativnog dresa. Imamo nekoliko igrača koji u bilo kojem trenutku mogu ući i u najvažnijim utakmicama, to su svakako Ćorluka, Badelj, Kramarić te vratar Kalinić.



Danska nam je sigurno lakši protivnik od Francuza, put do četvrtfinala nam je otvoren, kvalitetniji smo od Danaca. Vjerojatno će u tom susretu osmine finala igrati ona jedanaestorica koja je pobijedila Argentinu, možda samo umjesto Brozovića zaigra Badelj, koji je sinoć bio jedan od najboljih. Nadam se da je Rebić zdrav, protiv Danske će nam biti potrebna njegova snaga. Imamo dosta vremena do nedjelje za pripremu te utakmice, vjerujem u prolaz među osam najboljih na svijetu.