Bivši hajdukovac Dino javlja: Ovdje je totalna euforija, Danci se vide u četvrtfinalu, uvjereni su da im Hrvati neće zabit ni gola!

- Osjećao sam da će nas put navesti na Dance, nekako je sve na to navodilo, pa sam se na treningu rastao sa suigračima uz znakovite poglede "vidimo se sutra".

Da, sada počinje i zafrkancija, tko će pobijedit u osmini finala, živjet ću pod posebnim opterećenjem, a i oni sa mnom, neće im biti lako – u dobrom raspoloženju nas dočekuje Dino Mikanović, desni branič koji je u danskom Aarhusu već tri godine otkako je otišao iz Hajduka.

Udomaćio se, šalimo se da je postao "pola Danac", pa im je ušao u dušu. Priča nam:

- Nemojte misliti kako su to hladni Skandinavci, jer i ovdje vlada euforija Svjetskog prvenstva, u Aarhusu se uz rijeku gledaju utakmice, na velikom platnu i uz dansko pivo, možete misliti. Euforično se sve proživljava, pa i ova utakmica s Francuskom, taman sam se prošetao, gledao kako oni to gledaju.

Utakmica s Francuzima nije bila bajna?

- Bilo im je bitno osigurati prolaz, utakmica nije bila naročito uzbudljiva, uspavanka, prošli su dalje i to je veliki uspjeh. Sad će i nas s ambicijama, jer su oni nacija koja pamti kako su bili prvaci Europe 1992. Da se nisu plasirali na Svjetsko prvenstvo to bi smatrali velikim neuspjehom!

Znači, bit će vatre s njima?

- Ne boje se nikoga i mogu svakoga pobijediti. Ne igraju lijep nogomet, ali ni najmanje nisu bezazleni.

Vodi ih Norvežanin?

- Da, Skandinavac, kao njihov, nije im to problem. Ne znam mnogo o njemu. Znam da igraju zatvoreno pa na kontre, to je već klasika. Najvažnije je ne primit gol i na tome grade uspjeh.

Slično kao Brondby?

- A ne, ne, trener Brondbyja je Nijemac, Švabo i to je sasvim drugačija filozofija, a ovo je tvrdi, baš skandinavski nogomet. Svi su oni slični. Besprijekorno fizički spremni, mogu trčat koliko hoćeš. A imaju i znalce.

Sve se vrti na Eriksena?

- Pa da, o njemu se sve zna, on je poput naših majstora. Kad ima svoj dan, Eriksen iz ničega napravi nešto i preokrene tijek utakmice. Ali mi imamo više takvih znalaca. Znam da me pitate za Dance, ali mi je na srcu reći kako smo mi fenomenalni, dugo tako nismo igrali, od Subašića do Mandžukića baš svi i o tome se i ovdje vodi računa. A što će tek biti ovih dana, moram se i ja spremiti. Jer, sad će svi novinari pitati mene o Hrvatskoj! I kazat ću da ćemo mi pobijediti, jer smo bolji.

Argumenti?

- O nama su već Danci pisali kako smo igrali dosad najljepši nogomet na Svjetskom prvenstvu, najbolje su naše igre. A tek sad će se raspisati. Bit će uvjereni da nas mogu svladati. To je u njima. Naravno da se ne predaju.

Nisu oni samo Eriksen?

- Pa to želim reći, Schmeichel je na tragu svoga oca, a pogledajte te igrače još, stoperi iz Seville i Chelseaja, Kjaer i Chistiansen. U veznom redu ima zanimljivih igrača, u veznom redu Delaney je potpisao za Borussiju, pa Schone iz Ajaxa, taj Eriksen. Naprijed pogled na Sista iz Celte, Cornelius iz Atalante, Poulsen iz Leipziga. Znam ja njihov sastav, radišna ekipa, trkačka.

Opći dojam?

- Ispraćeni su s velikim nadama, do četvrtfinala... Znaju da im protivnici neće lako dati gol. Obrana je granitna. I kad se zatvore nikome nije lako. O tome treba vodit računa – rekao nam je Dino Mikanović.