Hrvati su muški odigrali susret koji im i nije imao preveliko rezultatsko značanje, i na terenu i na tribinama, pa se na koncu osim u Lijepoj našoj i dijaspori trijumf "kockastih" u Rostovu najviše slavio u Argentini. Nisu Hrvati odigrali utakmicu za pamćenje ni na travnjaku ni izvan njega. Bila je to pobjeda Islanđana na tribinama, poraz na terenu.

Međutim, slavilo se opet na kraju nakon što su "kockasti" ispisali svim Hrvatima najljepšu pozivnicu da u nedjelju dođu u Nižnji Novgorod na biti ili ne biti utakmicu ove generacije s Dancima. A nakon što se stadion već praznio i dalje je stadionom orio ovaj put tužni vikinški islandski huk i pljesak.

Temperatura se tijekom dana u Rostovu popela i do nevjerojatnih 37 stupnjeva. I to je utjecalo da nije to tijekom dana bila ona ludnica kao što je bila u Nižnji Novgorodu kada su se na ulicama nadglašavali razigrani Hrvati i temperamentni Argentinci. No, dobre atmosfere ipak nije nedostajalo.

U jednom od kafića zajedno su sjedili i pjevali hrvatski i islandski navijači. Iz zvučnika se čulo "Sve je ona meni...". A onda koji trenutak kasnije nešto lagano, ali potpuno neprepoznatljivo, kao sa Eurosonga. Kao islandska verzija "S ponistre se vidi... Grenland".

- Nevjerojatno, puštaju jednu hrvatsku pa jednu islandsku pjesmu. Ne znam gdje su ih izvukli – čudio se Gudni Eiriksson iz Hafnarfjordura koji je stigao na susret s ocem Eirikurom Stefanssonom. Neka vas prezimena ne bune. Ajmo još jednom ponoviti lekciju, jer ponavljanje je majka znanja. Dakle Gudni je Eirikov sin tj. Eirik-sson, a Eirikur Stefanov sin tj. Stefan-sson. Djed je Stefan.

- Koliko već igramo puta jedni s drugima posljednjih godina već se među nama i hrvatskim navijačima rodilo i pravo prijateljstvo – kazao nam je Eiriksson.

A onda se opet iz kafića iz nekoliko desetaka grla zaorilo.

- Kad se sjetim suza kreneee...

Daleko najveće ovacije na predstavljanju igrača zaradio je Modrić. Dali su tome obol i neutralci Rusi. Islandski navijači krenuli su žestoko, za razliku od njihovih ljubimaca na terenu koji su izgledali kao da su oni već osigurali drugi krug, a ne Hrvatska. Islanđani su na tribinama bili bolje grupirani i "uigraniji", naoružani bubnjevima.

Hrvati su se opet raširili kao ospice. Tu i tamo crvene točke po tribinama. Nakon desetak minuta probudili su se i oni, kao da su se čuvali za osminu finala.

- Bježite ljudi, bježite iz gradaaaa...

Odgovorili su Islanđani svojim već poznatim vikinškim hukom i pljeskanjem. Priključili su im se u tome i Rusi. A pljeskali su im na kraju tog performansa čak i Hrvati. Slijedili su valovi. Kad već nije bilo zabave na terenu, zabavno je bilo na tribinama. Snašli su se navijači sami.

No, najglasniji su već tradicionalno bili Rusi. Tek kada se sa svih strana začulo skandiranje "Rusija, Rusija", kada su se počele razvijati ruske zastave, postalo je jasno da su na stadionu i Hrvati i Islanđani bili – manjina. Možda je po odokativnoj procjeni na tribinama bilo po oko pet tisuća Hrvata i Islanđana, ostalo su većinom bili domaći.

No, krenuo je potom Island, imao šanse Magnussona, Hajduku dobro poznatog Gylfija Sigurdssona. A onda se još par puta opasno zakuhalo pred Kalinićem. Dok se Islanđani na tribinama nisu hvatali za glavu kada nakon nedosuđenog prekršaja na Badelju nije zabio Finnbogasson.

Jedini veći teatralac na nogometnim travnjacima od Cristiana Ronalda španjolski arbitar Antonio Mateu Lahoz nije vidio ni faul na Kaliniću, ali su Ćaleta-Car pa potom i čudesno Kalinić spriječili siguran gol. A onda je Kalinić fantastično obranio i šut kapetana Gunnarssona. Na poluvremenu se grlio Kalinić s Lahozom i popričao sa španjolskim arbitrom. Kao da mu je govorio:

- Antonio, Antonio...

Nastavak je pogođenom gredom otvorio Badelj, pa se s tribina čulo.

- Hoćemo pobjedu!

Što je Badelj dobro čuo i obradovao Hrvate u Rostovu.

- Mi Hrvati! - orilo je Rostov Arenom.

Pa je ponovno Sv. Lovre spašavao Hrvate, a u očaj bacao Islanđane na terenu i na tribinama. Uto je stigla i vijest da je i Nigerija izjednačila u drugom susretu, da do kraja Islanđane ubije u pojam. No, što je spašavao Lovre, pokvario je Lovre-n.

I opet je taj Gylfi Sigurdsson zabio Hrvatima te vratio nadu Islanđanima. Bitka na tribinama ponovno je tada pripala Islanđanima, ali bila je to pirova pobjeda. Dok i tu nadu skupa s paukom u rašljama nije ubio Perišić.