Badelj: Pucamo od samopouzdanja, Perišić: Danci su jači i morat ćemo biti puno bolji

Milan Badelj, bio je jedan od junaka utakmice:

- Pobjede drže atmosferu u reprezentaciji. A i podižu ukupni dojam o gradu i stadionu, na kojemu ste igrali. Zato smo iz Rostova željeli otići neokrznuti. Ostvariti i treću pobjedu. Doći do maksimalnog učinka u grupi.

Pitate me za našeg protivniku u osmini finala, Dansku? Previše mi je vruća glava da bih sada razmišljao o njima. No, treba kazati da su Danci i današnjim remijem s Francuskom dokazali da su zaslužili prolazak dalje. Da su kvalitetna momčad. No, mi pucamo od samopouzdanja i vjerujemo da ćemo u toj utakmici pokazati sav raskoš talenta, kojim raspolažemo.

I danas smo, s devet novih igrača u momčadi odigrali dobro. Na ovakvim je turnirima intenzitet utakmica maksimalan i svaka momčad mora imati širinu da bi postigla uspjeh. Nas devet je ušlo u kadar za utakmicu s Islandom i pokazali smo da tu širinu imamo. Hoće li nas ona odvesti do kraja, vidjet ćemo!?

Ivan Perišić golom na izdisaju susreta donio je Hrvatskoj i treću pobjedu na turniru za maksimalan učinak u grupnoj fazi, kao idealan uvod za ogled osmine finala protiv Danske u nedjelju u Nižnji Novgorodu.

- Imamo pet dana da ih dobro analiziramo, dovoljno vremena da se pripremimo na sve moguće scene. Gledali smo danas njihovu utakmicu protiv Francuske kratko koliko smo mogli. Također su tvrda momčad, ali mi smo na ovom susretu odmorili veliki broj igrača tako da smatram da će sve to puno bolje izgledati protiv Danske nego protiv Islanda – uvjeren je Perišić.

Potom se Perišić vratio na susret protiv Islanda.

- Znali smo da će protiv Islanda biti teško, da oni igraju samo dugim loptama, stvarno su dobri u tome. I ovakvi smo pobijedili, to je pozitivno – kazao je krilni igrač Intera iz Milana.

S obzirom da je Hrvatska u skupini igrala i protiv Argentine Perišića je dočekalo i pitanje je li Danska najbolji protivnik će se "kockasti" susresti na ovom SP-u.

- Mislim da nije, ali opet mi moramo biti na nivou. Ne trebamo toliko gledati druge koliko moramo gledati sebe, moramo se koncentrirati na svoju igru – smatra Perišić.

Titula junaka utakmice pripala je bivšem vrataru Hajduka Lovri Kaliniću. Serijom fantastičnih obrana vratar belgijskog Genta zaustavljao je sve pokušaje Islanđana. Kapitulirao je samo s bijele točke te je i više nego dostojno zamijenio Danijela Subašića.

- Znao sam da će biti puno nabačaja, puno nezgodnih ubačaja iz auta. Pokazali smo karakter i zasluženo slavili – rekao je Kalinić koji je briljirao u svom premijernom nastupu na SP-u.

- Nisam se ništa posebno pripremao, meni je to bila utakmica kao i svaka druga. To je moj život, imam svoje rutine. Veličina utakmice sigurno ti daje još veću koncentraciju. Bio sam opušten, nasmijan. Takav sam po prirodi, ne mogu se sada mijenjati zato što je svjetsko prvenstvo – našalio se Kalinić.

Danska vas čeka u osmini finala?

- Danci imaju svoje kvalitete, ali mi budemo pravi pristup kao što smo imali u ove prve tri utakmice onda se možemo nadati velikom rezultatu i prolasku dalje – vjeruje Kalinić.

Nakon što je u prva dva susreta ušao samo jednom i odigrao dvije minute, iskusni Vedran Ćorluka predvodio je s kapetanom Lukom Modrićem znatno promijenjeni sastav Hrvatske do nove pobjede.

- Napravili smo sve ono što smo željeli. U ovom ogledu nije nastupila ni prva ni druga momčad, nego Hrvatska. Nismo se bavili drugima nego smo samo razmišljali o sebi – kazao je Ćorluka.

U osmini finala sada nas čeka Danska?

- Na ovom SP-u nema laganih protivnika, neće nam biti nimalo lako. Za Dansku mnogi smatraju da je lakši protivnik od Francuske, ali kad pogledamo kako su neke na papiru manje momčadi odigrale, kao Maroko ili Iran, nemamo pravo tako razmišljati. Teško je protiv svakoga. Morat ćemo biti na istoj razini kao i dosad – upozorio je Ćorluka.

Uz Hrvatsku je prošla dalje u osminu finala i sretna Argentina?

- Nismo gledali na Argentinu nego na sebe kao i na ljude koji su nas došli bodriti. Ne trebamo se opterećivati time kome smo kao trebali pomoći. Pomogli smo sami sebi, uzeli tri boda i suvereno ostali na prvom mjestu što smo i htjeli.