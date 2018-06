S ovakvom potporom ne možemo izgubiti, Kanađani stigli bodriti Hrvatsku: 'Zbog prijatelja iz Tučepa navijamo za Vatrene'

Sin u dresu Hrvatske i sa zastavom Kanade, a majka u ogrnuta u zastavu Engleske. Ne može te to ne zaintrigirati. Vidjeli smo ih na klupi u društvu još jednog navijača pa se rasplela priča. U jako neobičnom smjeru.



- Ja sam Barbara Howe, a ovo je moj sin Liam. Mi smo iz Whitbyja, Ontario u Kanadi – počeo je na engleskom jeziku uvod

majke i sina.



- A ja sam Steve Gagro, odnosno Stjepan. Rođen sam u Kanadi, iz Toronta sam (nap.a. također iz Ontarija), ali sam inače porijekom iz okolice Mostara. Moja obitelj u Kanadi živi već 40 godina, imam rodbine u blizini Zagreba. Kada sam ih vidio da su tu s kanadskom zastavom morao sam doći do njih. Upoznali smo se ovdje u Rostovu – priča nam na hrvatskom jeziku Gagro.



Ok, a sad Barbara i Liam, možemo li malo dalje na ovaj dio vezano za Hrvatsku jer mi i dalje baš ništa nije jasno?



- Ha, ha, ha... Engleskinja sam, udana za Kanađanina, ali imamo prijatelje u Tučepima. Poznajemo ih već 20 godina. Imaju tamo apartmane u kojima ljetujemo već dugo, tamo je predivno. Navijamo za naše prijatelje iz "Ville Anka" u Tučepima. Došli smo ovdje u Rusiju navijati za Englesku, ali zbog naših prijatelja iz Tučepa Željke Mijačike, njenog sina Mateja... stigli smo ovdje navijati i za Hrvatsku! - pojasnila je Barbara. Ona i sin inače su navijači Manchester Cityja.



No, došli ste ovdje gledati Hrvatsku u Rostov, a Engleska u četvrtak igra protiv Belgije u Kalinjingradu, potpuno na drugom kraju europskog dijela Rusije, kontinenta. S Azovskog mora idete na Baltik?



- Nije nam problem. Želimo uživati u Svjetskom prvenstvu i zbog naših prijatelja navijati za Hrvatsku – pojasnila nam je Barbara.



- Stalno sam u kontaktu porukama s Matom u Tučepima bio tijekom susreta Hrvatske i Argentine. Rekao mi je da će se sada i na svakom idućem susretu oblačiti isto, imati sve iste rituale kao i tog pobjedničkog dana u nadi da će Hrvatska nastaviti pobjeđivati – priča nam Liam.



A kako ćemo proći pitali smo Gagru?



- Pobijedit ćemo – direktan je bio Gagro.



Ne mislim samo na utakmicu s Islandom, nego općenito na prvenstvu?



- Pobijedit ćemo! - nije mijenjao odgovor Gagro.



Onda bi vama zapravo najviše odgovaralo finale Hrvatska – Engleska, to bi bilo ispunjenje sna? - pitali smo Barbaru i Liama.



- Da, svakako! Ali i težak protivnik u finalu! Tog dana navijat ćemo ipak za Englesku – poručila je Barbara.