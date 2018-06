Amerikanka se toliko zaljubila u 'vatrene' da nam je dala mukte da spavamo kod nje i obećala doć' u Split

Nije vrag da su svi, ama baš svi doznali za pad standarda u Hrvatskoj ili da samo Bugari žive lošije od nas u zemljama Europske unije!? Kako drugačije tumačiti činjenicu da su našoj maloj dalmatinsko-kanadskoj navijačkoj skupini besplatan smještaj u Rostovu nudili i Šveđani, i Amerikanci!?

Doduše, nije riječ o „pravim“ Šveđanima, već našim Hrvatima iz te skandinavske zemlje, koji su nam ponudili besplatan boravak u dva iznajmljena apartmana. Od dvije prijateljske i istodobno galantne ponude prihvatili smo onu američku.

Dakako, u tom su slučaju časnici za vezu bili kanadski Hrvati iz Edmontona, Joe i Steve, koje je besplatnim smještajem pod svaku cijenu htjela častiti Amerikanka Denise. Simpatična dama, porijeklom iz Seattlea, grada ne previše udaljenog od američko – kanadske granice. Uzvratili smo joj skromno, s bocom dobrog pića, a ona nastavila s gostoprimstvom.

Darovala nam je dvije besplatne karte za osminu finala, uvjerena da se poslije Rostova vraćamo u Nižnji Novgorod.

- Nikad nisam bila u Hrvatskoj, ali sam čula puno lijepog o vašoj zemlji, posebice Dalmaciji. Sad mi je još sve jasnije, kad sam vas upoznala. Simpatični ste kao hrvatski nogometaši. I više me nitko neće spriječiti da poletim za Split. Uostalom, moju su zrakoplovnu kartu već „čekirali“ Modrić, Lovren, Rakitić i ostali utakmicom protiv Argentine. Bio je to blagdan nogometa za nas neutralne. Mogu tek zamisliti kako je uspjeh doživljen u Hrvatskoj– kazivala nam je galantna Amerikanka.

Nismo joj imali hrabrosti priznati da nitko od nas, ako izuzmemo Steva i Joea, neće na osminu finala u Nižnji Novgorod. Da je naš boravak u Rusiji posve usklađen sa skromnim osobnim (i kućnim) proračunima.

Dio Hrvata već je napustio Rusiju poslije dvije „odrađene“ utakmice, ali s optimističkom porukom „Vraćamo se na polufinale ili finale“. Ima i onih , očito bogatijih navijača, koji lete na svaku utakmicu u Rusiji posebno između poslovnih obveza u domovini.

Treba li vam posebno objašnjavati kako se naše malo, ali odabrano šibensko-trogirsko društvo posebno obradovalo susretu sa četvoricom Splićana!? Nismo im, doduše, kao naši stari dovikivali „Splitski mandrilo“, a ni oni nama „Šibenska ludnico“, ali je odmah pala domaća, dalmatinska ćakula. Da smo se dočepali gitare vjerojatno bismo i zapjevali. Riječ je o navijačima, pred kojima valja skinuti kapu. Spomenuti splitski kvartet nije propustio nijedno veliko natjecanje „vatrenih“ od francuske bronce do danas!

- U Francuskoj smo prije 20 godina gledali sve naše susrete. Od pobjede nad Jamaicom do utakmice s Nizozemcima za broncu. Bili smo mlađi, neiskusniji i, što kriti, bez dovoljno novaca. Štedjeli smo na spizi, pa smo se iz Pariza vratili mršaviji za 10 kilograma. No, i u besparici smo odbili prijedlog Japanaca prije međusobne utakmice, kad su nam za četiri karte ponudili vrtoglavu svotu od 17 tisuća dolara. I opet bismo učinili isto. Nema cijene za onaj osjećaj na tribinama u Nižnjem Novgorodu za vrijeme utakmice s Argentinom. Pogotovu, kad je usporediš sa susretom protiv iste reprezentacije prije 20 godina, kad su nam se činili nedostižnim. Imam feeling da opet možemo daleko, vrlo daleko. Sadašnja mi se reprezentacija čini čak i moćnijom od one iz Francuske – otvorio nam se Splićanin Ivan.

Ove retke završavam prije polijetanja zrakoplova iz Moskve za Rostov. S nadom da ću tamo sresti i mog idola Stipu Pletikosu, koji se, kako kažu, na Donu snalazi kao mi, Šibenčani na Krki!

Bit će nam sve lakše, jer vodič će nam biti uvažena Jelena Jurišić, nekad dopisnica iz Moskve, a danas profesorica ruskog u Zagrebu, koja Rusiju pozna bolje nego ja didin otok Žirje, a koja nam je već pomogla svojim (telefonskim) savjetima.

Planirali smo i odlazak u hrvatski restoran Srećka Lončara, no samo na piće.

Za kuhanje je u našoj maloj dalmatinsko-kanadskoj skupini zadužen Steve, koji je već nabavio namirnice za kuću Amerikanke Denise. Još da je poslije ručka potegnuti čašu korčulanskog pošipa ili šibenskog babića!?