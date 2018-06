Što kažu poznati o pobjedi: Utakmica generacije, igrali smo kao prvaci

NEVEN KOVAČEVIĆ, vaterpolska legenda

- Bila je ovo utakmica generacije. Čestitke Daliću, 90 posto izbornika izvadilo bi Rebića u poluvremenu, a on je vjerovao u njega i isplatilo mu se. Mi smo bili ti koji su igrali poput svjetskih prvaka. Po svemu smo bili bolji, po pristupu, šansama... Ovo me baš podsjetilo na pobjedu nad Njemačkom 3:0 prije 20 godina. - Modrić je dirigirao igrom, Lovren imponira i zrači, pokrenuo je Vidu, a i Brozović je odradio savršen posao. Messija se nije vidjelo. Argentinci su me razočarali ponašanjem jer uopće nisu čestitali našima na pobjedi. Da su ne znam kako ljutiti, ne smiju se tako ponašati. - Ova generacija može daleko. Ovo je turnirski sistem u kojem se forma mora postepeno dizati. Igrači su iskusni i vjerujem da neće „poletjeti". Ova ih pobjeda neće zavarati. Dalić to fino vodi, ponizno i skromno. Bio je miran i staložen, za razliku od Sampaolija. To je također bila prevaga.

IVO PERKUŠIĆ, pjevač i glumac

- Iako se u kontekstu reprezentacije svašta pričalo, ipak vam srce zaigra kad vidite ime Hrvatska kako se ispisuje pobjedničkim slovima! I to je ono što me čini ponosnim, a igra je bila maestralna! Veliki igrači i na jednoj i na drugoj strani, ali naša organizacija i zajednički duh su prevladali. Nadam se samo da će potrajati. - Rebić je pokazao snagu, taktiku i pobjednički duh, a za dalje sve ovisi o zajedničkom usmjerenju ka cilju. Ako se momci budu držali zajedno kao do sada, imaju dobre šanse za veliki rezultat, bez obzira na to što će im suparnici biti sve teži.