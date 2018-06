'Slobodna' na tribinama: Hrvati se muški borili protiv barem triput brojnijih i bubnjevima naoružanih Argentinaca

Hrvatska je u drugom krugu, a možda se brzo Messi vraća kući! Fešta Hrvata koja je cijeli dan trajala u Nižnji Novgorodu prije utakmice, nastavila se i sinoć do kasno u noć. Malo čiji navijači imali su privilegij kao Hrvati sinoć da čak pet minuta prije kraja susreta protiv Messija i društva počnu slaviti. A upravo u tim trenucima počelo se oriti s tribina.

- Večeras je naša feštaaaa...

Zamukli su Argentinci kojih je bilo barem triput više na tribinama u odnosu na pet-šest tisuća Hrvata. Sretnika. A onda je još kao šlag na kraju Rakitić zabio i treći pogodak. Rapsodija Hrvatske. Katastrofa Argentine. Nakon što su pedesetak minuta potpuno dominirali tribinama, u tim trenucima više se ni muha nije mogla ćuti na dijelovima tribina gdje su dominirali argentinski navijači. A Hrvati su bili u ekstazi. Kada je sudac odsvirao kraj pohitali su hrvatski reprezentativci jedan drugome u zagrljaj. Neki su se u nevjerici i hvatali za glavu, i na tribinama i na terenu. Sreći nije bilo kraja.

Još su dugo nakon kraja slavili s navijačima na stadionu. Jedni su druge pozdravljali valovima. Išli su od jedne do druge strane stadiona na kojem su bili hrvatski navijači.

- Mi Hrvati – orilo se stadionom u Nižnji Novgorodu. Letjeli su dresovi na tribinu navijačima. A onda je sin Ivana Perišića ušao na teren i Argentincima baš na tu branku na koju smo im zabili tri u drugom dijelu zabio i četvrti gol, pa uskoro i peti. Koji su na tribinama praćeni kao da su ih zabijao Perišić senior! Ludilo!

A nije izgledalo kao da će tako završiti, barem ne na tribinama. Iako je zagrijavanje u gradu pripalo malobrojnim hrvatskim navijačima, u navijačkom verbalnom nadglasavanju i stvaranju ludog štimunga u centru Nižnji Novgoroda, brojčanoj premoći potonjih na stadionu nije bilo lijeka. No, daleko od toga da se hrvatski navijači nisu muški borili protiv barem triput brojnih i bubnjevima naoružanih Argentinaca. I na kraju te bitke slavili.

Već kada su Argentinci istrčali na zagrijavanje zavladala je stadionom argentinska euforija. A pravo ludilo kada se na semaforu pojavio Messi i kada je spiker prilikom predstavljanja momčadi pročitao njegovo ime. Po ugođaju na tribinama bilo je kao da se igra na Bocinoj "Bombonjeri" u Buenos Airesu. U tunelu ispred svlačionica čim su Argentinci stigli do Hrvata izgrlio je i izljubio Lionel Messi klupskog kolegu iz Barcelone Ivana Rakitića.

- Vamos, vamos Argentina - orilo je stadionom kojim su dominirali navijači Argentine. Naši su bili smještajem razdvojeni, razbijeni na "otoke", razvedeni kao da su Paklenjaci. Igrali su nepovezano. Mogli su igrat grupa traži grupu. Otoci crvene boje u moru bijele i svijetlo plave. Pred utakmicu jedino razdoblje kada su hrvatski navijači nadglasali Argentince bilo je za vrijeme izvođenja "Lijepe naše" kada su se Argentinci smilovali.

Međutim, bolji start Hrvatske, probudio je i hrvatske navijače.

- Zovi smo zovi... - čulo se na stadionu, pa i zafrkancija na vlastiti račun odnosno brojnosti Argentinaca.

- Malo vas je, malo vas je, pičkice!

A potom su se dvije grupe naših su se ipak našle. Jedni su s gornjem kata skandirali:

- U boj, u boj!

A ovi s prizemlja su uzvraćali:

- Za narod svoj!

No, uzvratili su Argentinci i na terenu i na tribinama.

- Meeessi, Meeessi – orili su Argentinci. Kao da još njega dozivaju, da dođe i taj gol.

Pred kraj prvog dijela opet se s tribina začulo skandiranje "Rusija, Rusija". Opet je bilo ubačenih elemenata. A nakon prvih 45 minuta kao da su hrvatski navijači bili zadovoljniji, "kockasti" su u svlačionice ispraćeni povicima.

- Volim te Hrvatskooo...

To je bilo samo zagrijavanje za ono pravo. Na startu nastavka "asistenciju" vratara Caballera iskoristio je Ante Rebić i u svom stilu, bez imalo krzmanja zakucao loptu u mrežu. Zamukli su u trenutku Argentinci, dok se stadionom prolomili urlici oduševljenja hrvatskih navijača.

- Mi Hrvati! Ajmo cijeli stadion - pozivali su hrvatski navijači, dok su Argentinci zviždali na svaki kontakt s loptom Caballera. A onda i Subašiću jer je krao vrijeme.

Kad je Rakitić spasio baš ispred Messija nisu mogli sebi doći Argentinci. Nervirali su se i na terenu i na tribinama. A i Hrvati kada Mandžukić nije uspio poduplati vodstvo. Prestalo je u tim trenucima i prijateljstvo. Messi nije htio izbiti loptu u aut, vukao je kontru, i dok mu je klupski suigrač Rakitić ležao u bolovima na travnjaku.

A onda je Modrić "ubio" Argentince i na terenu i na tribinama. I potvrdio da se fešta u centru Nižnji Novgoroda sinoć nastavila do kasno u noć. Nisu se mogli Argentinci nositi s time, nastavili su s još većim grubostima. Najnervozniji Otamendi je napucao loptom u glavu na travnjaku palog Rakitića, pa ga je čak i za glavu niži i uvijek mirni Modrić htio skratiti za tu glavu. No, to su bili potezi očajnika. Kojima je Rakitić za taj "fair play" uzvratio i trećim golom na oduševljenje hrvatskih navijača.