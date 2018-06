Dalić: Ovo je jedna od najvećih pobjeda u povijesti Hrvatske, možemo daleko ako nas ne prebaci

Zlatku Daliću osmijeh nije silazio s lica.

- Bila je ovo sjajna utakmica, jedna od najvećih u povijesti Hrvatske! – uskliknuo je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije za HRT nakon utakmice.

Veličanstvenom pobjedom „vatreni“ su izborili osminu finala, ali kako su igrali, mogu oni dogurati daleko.

- U svakom segmentu bili smo bolji od Argentine. Moji su igrači radili ono što smo se dogovorili. Kad ovako igramo, nema straha za rezultat. Bili smo zajedno, odgovorni, disciplinirani, kompaktni... Sve se poklopilo. Znao sam da ćemo zabiti u drugom dijelu, zato sam rekao momcima da budu strpljivi. Prošli smo u drugi krug, to je bio cilj. Uvijek treba vjerovati, neće to doći samo od sebe. Dečki su to prihvatili i znaju da mogu.

Ubacili ste Brozovića na zadnjeg veznog, bio je to pun pogodak?

- Odlučio sam se za njega jer je najbrži i najagresivniji od ostalih koji su bili u kombinacijama. To je bila prevaga. Odigrao je sjajno, uostalom na toj je poziciji bio odličan u Interu.

Rebić je bio nervozan, ali je na koncu odlučio susret?

- Da, bio je malo nervozan i preagresivan, što je dobro da povuče ostale, ali je morao paziti zbog kartona. Na poluvremenu sam mu rekao da ću ga morati brzo zamijeniti baš zbog kartona, ali odradio je super posao. Visoki presing urodio je plodom i zabili smo gol. Nakon toga je mogao izaći iz igre.

Koliko može ova Hrvatska?

- Ne možemo ništa ako nas „prebaci“! Moramo ostati mirni, ponizni i odgovorni, vjerovati u sebe i živjeti za momčad, kao protiv Argentine. Vidjeli smo da možemo, sad smo dobili zamah i samo trebamo ostati čvrsto na zemlji.

A što ako navijače „prebaci“?

- Ma, neka njih „prebaci“! Znam da je sad u Hrvatskoj fešta i ljudi su to zaslužili. Naši su navijači nadjačali Argentince iako ih je bilo manje.

Slijedi Island, je li to prilika za odmaranje nekih igrača?

- Čini mi se da smo uzeli prvo mjesto, tako da ćemo dati šansu drugim igračima, kako bismo bili spremni za osminu finala. To je prva ideja, ali još ćemo vidjeti – rekao je za kraj Zlatko Dalić.

Jedan od junaka dvoboja bio je i kapetan Luka Modrić, strijelac drugog gola.

"Mislim da smo odigrali kako smo i htjeli,bila je to savršena utakmica pogotovu u drugom poluvremenu. Zabili smo tri prelijepa gola, otvorilo nam se. Ispunili smo cilj, plasirali se u osmi nu finala i sada idemo dalje"