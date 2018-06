Pogledajte urnebes u Nižnji Novgorodu: hrvatski navijači rade ludu atmosferu, a jedan je navijač oduševio frizurom

Najjaču frizuru od svih navijača u centru Nižnji Novgoroda imao je vjerojatno Ivan Ratković. Mladić iz Varaždinskih toplica kojeg je bilo teško ne primijetiti na jednoj je strani glave dao izraditi hrvatsku šahovnicu. Izvukli smo ga na trenutak iz središta gužve, dok su se pjesmama nadglasavali hrvatski i argentinski navijači. Od buke gotovo da jedan drugog nismo mogli ćuti ni kada smo se odmaknuli pedesetak metara.



Imaš jaču frizuru nego po tome nadaleko poznati Ivan Perišić?



- Ha, ha, ha... Hvala vam puno. E, to se zove kompliment. Drago mi je to ćuti. I Perišiću će siguran sam biti drago zbog ovoga

– uzvratio je Ratković i pohvalio autora remek djela.



- Ovo je djelo mog prijatelja frizera Marina Šimeka. Zaista je odličan, majstor svog posla. Prije prvenstva došao sam kod njega i rekao sam mu da idem na SP u Rusiju. Pitao me hoću li i takvu frizuru, u stilu prvenstva. Rekao sam mu naravno. I tako je sve to krenulo. On je malo pogledao što bi mogao napraviti, što bi mi pasalo i odlučili smo se za ovakvu frizuru – priča nam Ratković.



Koliko je vremena trebalo za izradu ove frizure?



- Nije puno, oko sat vremena – pojasnio je Ratković.



Iščekivanje susreta prolazilo je u vatreno-južnoameričkoj atmosferi. I doslovno.



- Ovo ovdje je ludnica. Stigli smo još u srijedu poslijepodne. Navija se ovdje u centru grada cijelo vrijeme. Strah me da ne ostanem bez glasa do utakmice – požalio se mladić iz Varaždinskih toplica.



Kakav rezultat prognoziraš?



- Mislite kakvu pobjedu ha, ha, ha! Bit će barem 2:1 za nas. Pustit ćemo im taj bar jedan gol za utjehu. Da ih ne rastužimo previše, ipak je tu mnogo argentinskih navijača. Pobijedit ćemo ih i na terenu i u navijanju – uvjeren je bio Ratković.



Prolazimo dalje?



- Naravno, idemo sve do finala.



A pripremaš li neku posebnu frizuru za finale?



- Naravno, morat ćemo za finale smisliti baš nešto specijalno! - najavio je Ratković.