Čija će čarolija večeras pobijediti? Sve brojke na strani su Messija, ali i Luka ima jedan adut da na koljena baci velikog Lea!

Ključne osobe u redovima Hrvatske i Argentine nije teško izabrati. M&M, Modrić i Messi. Mogla bi biti dobra reklama za popularne slatkiše, a nadamo se i da će večerašnja utakmica biti za polizat' prste. A da će gorak okus na koncu ipak ostati u grlima argentinskih navijača.

Taj konačni rasplet uvelike će ovisiti baš o tome kakvu će večer imati dvojica nogometaša malih rastom, ali velikih svojim znanjem. Hoće li to biti Modrićeva noć za pamćenje, nešto čega će se i on sam dugo sjećati, ili će Messi baciti na koljena svoju naciju?

Messi na klupskom planu s Barcelonom ima sve moguće titule, devet je puta bio prvak Španjolske, četiri su puta osvojili Ligu prvaka, "kupiće" i ostale trofeje "sitnog zuba" da i ne nabrajamo. I pojedinačno je Leo Messi vitrinu napunio trofejima, pet puta je osvojio zlatnu loptu FIFA-e, tri puta bio najbolji igrač Europe u izboru UEFA-e...

S druge strane ni naš Luka nije loš, i on ima četiri titule prvaka Europe s Real Madridom, ali samo jedno španjolsko prvenstvo. No, tri je puta Luka s Dinamom bio prvak Hrvatske, iskustvo je to koje će nedostajati Messiju u njegovoj bogatoj karijeri.

Sedam je puta Luka bio najbolji igrač Hrvatske, no nije još uspio doći na sam vrh na svjetskoj razini. No, tu je negdje, u najboljoj momčadi sezone na svijetu...

Po transfermarktu, najcitiranijem portalu kada govorimo o vrijednostima igrača, Messi vrijedi 180 milijuna eura, Modrić 25 milijuna.

Obojica u današnju utakmicu ulaze i s određenim "utezima". Modrić je već mjesecima pod pritiskom zbog "Afere Mamić", dok je Messi ranije imao problema s utajom poreznom, ali je pod većim pritiskom zbog velikih očekivanja nacije da konačno napravi nešto veliko s reprezentacijom, da stane uz rame velikome Maradoni.

Čak je i Messijeva majka Celia Maria Cuccittini zadnjih dana zavapila da njezinog Lea navijači puste da igra.

– Boli me kao majku kad ljudi kažu da ne igra jednako za Argentinu i za Barcelonu. Nitko se više od njega ne želi vratiti kući kao svjetski prvak – izjavila je Messijeva majka.

To što je Leo mamino zlato nitko mu ne može oduzeti, no priliku za svjetsko zlato može mu uskratiti Hrvatska, već večeras.