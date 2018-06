Novi detalji o slučaju Kalinić: svi su igrači podržali Dalića u odluci da pošalje Solinjanina kući

Sunce, vrućine, kupaći na plažama iako je temperatura mora bila samo za hrabre, 18 stupnjeva, prekrasan dan dočekao je Vatrene kad su se s pobjedom vratili iz Kalinjingrada, pišu Sportske novosti.



Vjetar gotovo olujnih razmjera koji savija krošnje i otkida grane, poharao je Šumsku rapsodiju dok su letjeli avionom u Nižni Novgorod. Vrijeme se ovdje miješa kao boje na impresionističkom platnu, neće valjda i rezultati Hrvata. Nadamo se da nebo nije poslalo signal što nas čeka na utakmici s Argentinom.



“Uragan Kalinić“ prethodno je projurio kroz Lenjingradsku oblast, ali nije prouzročio štetu nego donio benefite. Pred novinarima javno o Nikoli gotovo nitko ne želi razgovarali, HNS inzistira da se ta tema “prebriše gumicom“, ako netko od medijskih djelatnika postavi konkretno pitanje na press-konferenciji mlađahna Nika Bahtijarević, kćer doktora Zorana Bahtijarevića, koja privremeno zamjenjuje Tomislava Packa, odsutnog iz privatnih razloga, odmah “zalijepi blokadu“. Ali igrači unisono, čak i samoinicijativno, ponavljaju da kolektiv mora biti na prvom mjestu, a osobne ambicije kako tko ispuni…



Najviša razina



Među njima se itekako govori o Kaliniću, nogometaši su dali podršku izborniku Daliću da ga potjera, prvo glavni, senatori, potom svi ostali.



I njihova kasnija reakcija je bila vrlo pozitivna, odlučan Dalićev potez i iskazana beskompromisnost u tom trenutku dodatno su ih zbližili i probudili još veći motiv. Neki znaju, a većina je postala svjesna da Hrvatska mora u svakom aspektu biti na najvišoj razini, tako i u poštenom odnosu unutar grupe, da bi napravilo nešto veliko. Iako o Nikoli, globalno, da ne bude zabune, nitko nema loše mišljenje. To je samo pitanje trenutka i njegovog konkretnog stanja duha.



Kad biste “banuli“ na trening Hrvatske bez prethodnog znanja što se dogodilo, sve bi djelovalo normalno, jedino biste po broju igrača (22) vidjeli da netko nije na terenu. Nitko, makar i između redaka, nije ni rekao, ni sugerirao, da će za Vatrene biti hendikep što nema Kalinića i da bi se to moglo odraziti na rezultatu.



U njemu ne traže alibi. Međutim, kako će doista ispasti vidjet će se na kraju, tada će se vjerojatno i lakše, i objektivnije, valorizirati svi aspekti cijele ove priče koja je hrvatsku reprezentaciju dovela na istakuta mjesta u svim svjetskim medijima. Sad to isto treba zaslužiti igrom i rezultatima.



Nije se previše kometiralo ni što su fotoreporteri s terase restorana kraj kampa uhvatili nekoliko kadrova igrača i trenera u strogo čuvanoj Šumskoj rapsodiji. Ovaj put nisu bili u bazenu i goli, kao u Brazilu, svaka vrsta afere je izostala. Iako paparazzi nikad ne odustaju...