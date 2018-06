Navijači Milana bijesni na Nikolu Kalinića, pročitajte što su mu poručili nakon što ga je Dalić udaljio sa Svjetskog prvenstva

Dio hrvatskih navijača ljuti se na Nikolu Kalinića, ali to nije ni sjena prema onome što dobar dio navijača njegovog Milana osjeća. Činjenica da je dobio kartu za povratak kući iz Rusije samo im je dala još "municije" da napadnu nekadašnjeg napadača Hajduka, a sada 'rossonera'.

- Kakav beskorisni magarac, nadam se da će ovo ubrzati njegovu prodaju iz našeg kluba - zapisao je bez dlake na jeziku na twitteru "Romagnoli Fan".

Navijači milanskog kluba očekivali su od Kalinića da im bude stožerni napadač, da uz njega stasaju mladići poput Andre Silve i Patricka Cutronea, ali to se nije dogodilo. U sezoni obilježenom promašajima iz noćne more Kalinić je vrlo brzo došao do titule jednog od omraženijih igrača u očima navijača Milana.

- Kakva godina za Kalinića, od odbijanja odlaska u kamp Fiorentine do izbacivanja sa Svjetskog prvenstva, da ne zaboravimo mjesece očajne igre između - zapisao je "Meytar Zeevi".

Možda je vrijeme da Kalinić prihvati ponudu iz Kine? Ako još ima neku na stolu?