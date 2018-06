Kalinić nije izgledao tužan: evo što je poručio kad je 'uhvaćen' na splitskom aerodromu

Nikola Kalinić sletio je u Split sa 45 minuta zakašnjenja na letu iz Praga. Nitko nije dočekao Kalinića kojeg smo uočili još u trenutku kada je nervozno iščekivao kovčege na traci za prtljagu.

Nešto poslije 15 sati sam se pojavio na izlaznim vratima splitske zračne luke, ali čim je ugledao objektiv fotoaparata pokušao je pobjeći na sporedni izlaz - pišu Sportske novosti.

Ali, nema splitska zračna luka sporedni izlaz, u izgradnji je i postoji samo jedan izlaz. Zaboravio je to Kalinić, pa se zagubio u malom građevinskom labirintu i na kraju je morao proći pokraj brojnih taksista na glavnom izlazu. Svaki od njih imao mu je nešto za reći.

- Tko s Mamićem tikve sadi… - poručio je jedan od okupljenih kada je prepoznao Kalinića.

Neki su ga pokušali mirnije upitati što se dogodilo u hrvatskom kampu u Rusiji, zašto je otišao sa SP-a, ali Kalinić je samo klimnuo glavom i hitro sa slušalicama u ušima prošao pokraj okupljenih koji su prepoznali hrvatskog reprezentativca.

U tom trenutku došlo je i naših nekoliko sekundi. Uostalom, poznajemo se više od jednog desetljeća, još od vremena dok je Kalinić iz juniora debitirao za seniore Bijelih.

- A što da ti kažem kada znaš da ne mogu ništa pričati - kazao nam je Kalinić dok smo se rukovali ispred splitske zračne luke.

- Javit ću se ako budem pričao o svemu.

I to je bilo to. Sat vremena čekanja za jednu i pol rečenicu. Nismo stekli dojam da je Kaliniću žao zbog svega što se dogodilo, ali tko zna, možda je to samo naš dojam... No, nije izgledao tužan. Više samozatajan, kao i inače u protekle dvije godine.

Nije imao volje ni vremena objašnjavati zbivanja. Požurio je potom Kalinić vukući dvije HNS-ove torbe s brojem 16 prema parkingu gdje ga je u sjeni drvoreda čekao njegov zastupnik Tomislav Erceg. Trenutak-dva za ukrcaj kovčega i crni je golemi terenac pojurio prema obiteljskom ručku u Solinu.