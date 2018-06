Dalić u dvije rečenice objasnio 'slučaj Kalinić': Ponovila se ista stvar na treningu, utakmici ...

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić rekao je u ponedjeljak u kampu 'vatrenih' u Roščinu da mu je Nikola Kalinić tri puta rekao da nije spreman, za ulazak na utakmicama s Nigerijom i Brazilom te za jučerašnji trening, nakon čega je odlučio napadača Milana izbaciti iz reprezentacije i poslati ga kući.

- Na utakmici s Nigerijom Nikola se zagrijavao, trebao je ući drugo poluvrijeme, ali rekao je da nije spreman ući, jer osjetio je problem s leđima. To se isto ponovilo protiv Brazila u Engleskoj, da nije bio spreman. I trening jučer, isto je rekao da nije spreman za trening. Ja sam to mirno prihvatio. Tri puta nisi spreman, a ja trebam spremne igrače, zdrave igrače i ja sam jučer odlučio da se on vrati doma", rekao je Zlatko Dalić okupljenim izvjestiteljima uoči treninga hrvatske reprezentacije.

Nakon te izjave izbornik nije želio odgovarati na novinarska pitanja, već je na odlasku prema terenu samo dobacio:

- Hvala lijepa, sve sam rekao. Doviđenja.

Nikola Kalinić postao prvi hrvatski nogometaš koji je izbačen iz reprezentacije za vrijeme velikog natjecanja.

