Potres u 'Šumskoj rapsodiji': Dalić poslao Kalinića kući zbog kršenja discipline!

Pravi potres doodio se u taboru Vatrenih nakon pobjede protiv Nigerije na otvaranju Svjetsko prvenstva! Nikola Kalinić jutros je napustio kamp Vatrenih i krenuo kući, prve saznaju Sportske novosti.



Po još uvijek neslužbenim informacijama, Zlatko Dalić je Kalinića potjerao jer je narušio disciplinu u momčadi i pravila ponašanja, nakon što je odbio ući u igru protiv Nigerije.



Izbornik je povukao odlučan potez jer je morao zaštititi svoj autoritet i atmosferu.



Afera koja je buknula nakon velike pobjede nad Nigerijom trebala bi biti objašnjena već danas na presici u 16.15, kao što nam je najavio Zlatko Dalić. Prije jučerašnjeg treninga reprezentacije, pitali smo izbornika:



- Čujemo da ste Kalinića u Kalinjingradu htjeli uvesti u igru, ali nije ušao kazavši da ga bole leđa?



- Saznat ćete sve sutra - odgovorio je Dalić, još jednom to isto ponovio pa slegnuo ramenima u stilu “što ja tu mogu”.



O čemu se zapravo radi?



Već u Liverpoolu, na utakmici s Brazilom, izbornik je htio ubaciti Kalinića umjesto Mandžukića, međutim centarfor Milana požalio se da ga boli i da ne može utrčati. Tada smo pisali da je to pitanje statusa jer nije podnosio ulogu igrača iz drugog plana, bez jasne perspektive da bi u konkurenciji kakvu ima Hrvatska bitno napredovao u rejtingu. Jednostavno, “žulja” ga klupa. Pitanje je bilo - ima li lijeka za to?



I sad, nakon Nigerije, dogodila se ista priča. U finišu susreta Dalić je htio poslati na teren Kalinića jer Mandžukić se već dosta potrošio, ali ovaj je mu je dao “košaricu”, rekao da ne može jer ga bole leđa.



Izbornik je to u tom času mirno prihvatio, Vatreni su ginuli i došli do pobjede, a sad je, barem službeno, vrijeme da medicina odgovori što je s Kalinićevim leđima. Ili se opravdano sumnja da nisu problem križa, da se ne radi o leđima, s kojima može biti određenih poteškoća, ali po izjavama ne bi se zaključilo da su takvi koji bi ga spriječili u nastupu. Uostalom, ako zaista nije mogao igrati, zašto to izbornik nije znao, zbog čega je doznao u času kad ga je htio poslati na travnjak. Logično bi bilo da je “kvar” prijavio odmah. Ukoliko bi to bilo fizičko pitanje, a ne taština.



Izostao s treninga



U nedjelju na treningu nije bilo trojice, Kramarića, Vrsaljka i Kalinića, a na pitanje “zašto”, Dražen Ladić je zagonetno dobacio:

- Iz različitih razloga.



Doktor Boris Nemec novinarima je rekao da su Kramarić i Vrsaljko dobili udarce, da Kalinića bole leđa, ali da nitko od njih nema ozbiljnu ozljedu. Na temu Kalinić dodao je i nešto izrazito znakovito...



- Nema potrebe za posebnim pretragama, znamo uzrok.



I sam izbornik je na press konferenciji konstatirao:



- Nema ozlijeđenih igrača, samo sitnih problemčića.



Zašto se onda Kalinić ne bi vedro i sretno skinuo u dres ili barem mrko, ali profesionalno odradio trening, ako nije ozlijeđen. Izbornik nas je ostavio u neizvjesnosti, no drugi izvori iz baze tvrde - za Kalinića je Mundijal gotov. Ostaje da se službeno oglasi Dalić i kaže - da je potjeran zbog nepoštivanja trenera i suigrača ili, u blažoj verziji, da je ozlijeđen pa ne može dalje. Drugo ne bi bilo logično već iz činjenice što su jučer svi među Kockastima konstatirali da težih ozljeda nema. Hrvatska će ostati na 22 igrača.

Kako su igrači koji nisu navikli biti u drugom planu podnijeli klupu, Dalić je obrazlagao:



Dalić nema izbora



- Ekipu čine 23 igrača i svatko mora živjeti za nju, u protivnom nema atmosfere. Ćorluka je nama bitan, a on je bez riječi i pogovora prihvatio da bude pričuva, a sad ćemo za Argentinu vidjeti, imam dvije opcije, moguće je da Ćorluka zaigra.



I sve je rekao. Mnogo je vremena uložio u razgovore s igračima, davao im na važnosti i objašnjavao da na sve računa. No, jasno da ne može svatko u svakom času biti starter. Tko to nije u stanju prihvatiti, ne može biti dio momčadi. Niti jedne. Ćiro Blažević bi to ekspresno presudio, ako osjeti imalo ponašanja koja narušava ozračje u ekipi, a Ante Čačić nije vodio Dejana Lovrena na Euro zato što nije ušao u igru na prijateljskoj utakmici s Mađarskom u Budimpešti. Dalić zapravo nije imao izbora.