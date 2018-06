Mandžo: Ni Messiju ne priznajem da je bolji! On je samo još jedan kojega moram pobijediti

Ono kada kažu da se učinak napadača mjeri samo golovima. Prvo je "natjerao" Eteboa na autogol, a onda Ekonga da ga kečerskim zahvatom polegne na travnjak za najstrožu kaznu. Oba pogotka Hrvatske u 2:0 pobjedi protiv Nigerije zakuhao je Mario Mandžukić. Navijač Juventusa je opet kao u najboljim danima jurio sto na sat, "davio" protivničke obrambene igrače.

- Šutim i radim kao i svih zadnjih godina. Ne zamaram se postizanjem golova. Zamaram se samo pobjedama, o tome sam ovisan. Samo me pobjeđivanje zanima. Mogu puno doprinijeti ekipi i bez golova, to sam pokazao već milijun puta. Tako ću nastaviti i dalje – poručio je Mandžukić.

A što zbog slabije forme, što zbog lakše ozljede, jedno vrijeme ni oporavljen nije slovio za posve sigurnog startera, uglavnom dok je u igri bila opcija s Andrejem Kramarićem u vršku napada. Međutim, povjerenje izbornika Zlatka Dalića apsolutno je opravdao. Usmjerio je Hrvatsku prema osvajanju prva tri boda i drugom krugu.

- Znali smo da će nam ova prva utakmica biti jako bitna, rezultatski i s psihološke strane. Lijepo je otvoriti SP s pobjedom, ali imamo još dvije utakmice. Moramo se malo odmoriti pa pripremiti za Argentinu – stao je na loptu Mandžukić. Ne želi se zanositi trijumfom, niti najavljivati velike stvari, jer je iza "kockastih" tek odrađenih 90 minuta.

Hrvatska nije odigrala spektakularno, o tome govore i brojke. Oba gola postigla je a bez da je uputila udarac iz igre u okvir protivničkog gola. Jedan pogodak je bio autogol nakon kornera, drugi je postignut iz kaznenog udarca. Međutim, Hrvatska je odigrala solidno i bez većih poteškoća je svladala Nigeriju?

- Svi nekako olako shvaćaju sve naše protivnike, kao da druge momčadi ne znaju igrati. Svi su zasluženo došli na SP. Vidjelo se i po drugim rezultatima da nema lakih protivnika. Mi smo odigrali onako kako smo se dogovorili. Nigerija je pokazala da je opasna. Najbitnije je da nismo primili gol. Možemo još bolje i tome ćemo težiti – rekao je Mandžukić.

Napumpali ste se samopouzdanjem pred Argentinu?

- Imamo tri boda na kontu i još dvije utakmice koje ćemo jednako ozbiljno shvatiti kao i Nigeriju. Ništa se neće promijeniti u našem pristupu. Imamo svoju igru i opet ćemo se dobro pripremiti za tu utakmicu. Vjerujemo u sebe – poručio je Mandžukić.

Nakon 20 godina je Hrvatska slavila u prvom susretu na SP-u. Ovo je šansa da reprezentacija napokon ponovno izbori plasman u drugi krug?

- Ako budemo vjerovali u to, budemo davali sve od sebe kao i protiv Nigerije, nagradi te i sreća što je jako bitno u nogometu. Vjerujem u to kao i moji suigrači.

Pamti se još prošlogodišnje četvrtfinale Lige prvaka kada ste se ti i Lionel Messi nakon jednog duela malo porječkali, sukobili. Nisi dao na sebe, kao što nikada ni ne daš?

- Ne priznajem nikom da je bolji, na terenu ne poznajem nikog. To su sve protivnici koji me žele pobijediti, a ja sam tu da im to ne dopustim – jednostavna je nogometna filozofija Marija Mandžukića.

Mnogo je hrvatskih navijača, procjenjuje se desetak tisuća, bilo u Kalinjingradu?

- Super je bila atmosfera. I cijeli dan utakmice također je bio odličan ugođaj. Naš hotel je bio blizu glavnog gradskog trga. U hotelu smo stoga cijeli dan čuli hrvatske pjesme. Svaka čast navijačima. Nadam se da će ih biti još više. Potrebni su nam, moramo biti zajedno. Onda ćemo, ako Bog da, zajedno nešto ovdje i ostvariti – poručio je Mandžukić.