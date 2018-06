Slažete li se s našim ocjenama: Modrić najbolji, Dalić položio ispit, Perišić i Vrsaljko mogu i bolje

Hrvatska je uspješno otvorila Svjetsko prvenstvo, u Kalinjingradu Vatreni su slavili protiv Nigerije rezultatom 2:0. Evo kako smo ocijenili igru hrvatskih reprezentativaca...

Danijel Subašić – neocijenjen, bez iole pravog posla, obrana je ispred njega sve posvršavala, pa je bio mirni gledatelj.

Šime Vrsaljko 6 – nije ništa ni skrivio, ali se nije ni istakao. Rekli bismo jedan od slabijih, ako je to uputno reći u objektivno velikoj pobjedi bez mrlje.

Dejan Lovren 7 – nenadmašan u zraku, izuzetan skakač, sve je duele dobio i ovo mu je možda i najbolja partija u dresu "vatrenih". Kako rekoše Englezi, Lovren vam je klasa!

Domagoj Vida 7 – sekundirao je Lovrenu na visokoj razini, zajedno s njim predstavljao je Gibraltarska vrata naše obrana: nema prolaza! Sve je stigao i odbio...

Ivan Strinić 6,5 – s odmakom od nekoliko sati mogao je i on sedmicu dobiti, kad odvrtimo film unatrag; za utrku po lijevoj strani gdje mu baš nitko nijednom nije umakao.

Ivan Rakitić 6,5 – nedostajalo je defanzivne trke u sredini, zbog toga što smo u srcu igre imali figuru manje. Namjerno je tako Dalić postavio. Raketa je svoje odradio vrlo dobro.

Luka Modrić 7 – on je svoje velemajstorski odradio, neumorno je stizao posvuda, dijelio lopte i svojim karakterističnim prvim korakom lakoćom pravio višak. Zabio s bijele točke.

Ivan Perišić 6 - malo slabiji nego inače, u odnosu na vihorne izvedbe koje smo navikli gledati. Njemu su dobro parirali, plašeći ga se najviše.

Andrej Kramarić 6,5 – vrlo dobra partija u popunjavanju prostora između dvije linije, kao spona između Modrića i Mandžukića. Dobra čuva loptu. Logično zamijenjen kad je trebalo modificirati sustav.

od 60. Marcelo Brozović – neocijenjen, ali dragocjen u tih pola sata da se sredina uravnoteži i dvoboj sasvim mirno privede kraju, a da se Nigerija ne razmaše.

Ante Rebić 6,5 - faktor iznenađenja, ne znaju ga, pa ih brzinom iznenadi, počeo lijevo, pa onda desno, već klasična rošada. Pretrčavao, unosio razdor u protivničke redove, pa se i umorio.

od 78. Mateo Kovačić – neocijenjen, još jedan vezist umjesto napadača, da se susret sasvim stiša s tri boda u našim džepovima, Dalić je apsolvirao kako to rade trenerske veličine.

Mario Mandžukić 7 – njegov je učinak golem, neukrotiv je: skrenuo glavom balun u Eteba za 1:0, pa ga je Ekong grlio kao King Kong, kao najrođenijeg svog, za penal i 2:0.

od 86. Marko Pjaca – neocijenjen, dobro da je upisao minute, da ga se vidi, treba mu svakojaki podstrek da nam se vrati u formu s Eura otprije dvije godine.

Zlatko Dalić 7,5 – prihvatio sugestije nakon Senegala da nam fali dugih lopti. Upalilo je. Odmah mu govore da mu sad fali jedan u sredini?! Zna on to. Stavit će ga protiv Argentine. Ima uređenu kombinaciju iz kornera, vidi se da prekide uigrava. U to ime pola ocjene više!