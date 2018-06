Dugo se slavilo u hrvatskoj svlačionici, više od sat vremena prošlo je do izlaska prvog igrača, koji je, po običaju, bio Dejan Lovren, pišu Sportske novosti.

- Kao ekipa odradili smo fantastičan posao, Nigerija nije imala previše prilika, a to što je imala dogodilo se zbog naših nekakvih pogrešaka. Opustili smo se u drugom poluvremenu. Moramo biti zadovoljni, najbitnije je što smo tu prvu utakmicu dobili. Imat ćemo sada Argentinu, koja će napasti, ali vjerujem u našu ekipu, da možemo to odraditi kako treba. Kad pogledaš, imamo fantastične igrače, svi smo u dobroj formi, to smo pokazali. Nisu to neki najljepši golovi, ali bitno je da smo ih zabili.

Izgledali ste jako zrelo.

- Je, to je to. Mislim da je i vrijeme bilo nakon Poljske, Brazila i Francuske… U najboljim smo godinama, počevši od mene. Kad pogledaš, sve na terenu i na klupi, to je fantastična ekipa.

No, vidjelo se nakon susreta da ste čvrsto na zemlji.

- Nema euforije, ništa nije gotovo. Lijepo je, malo smo se veselili u svlačionici - kazao je Lovren koji je otkrio da im je izbornik Dalić na dan utakmice pokazao film 'Vatreni' o bronci iz 1998., dodajući:

- Mora i nas negdje potrefiti, a trebaš imati sreće. Kad radiš kao mi, mora ti se vratiti.

Kako s Argentinom?

- Čvrsto, kompaktno, nema straha. Pokazali smo kakve krilne igrače imamo poput Rebića, Mandžukić je bio jako dobar, Kramarić fantastičan, o Luki i Rakitiću da ne pričam…

U tandemu s Vidom dobro je djelovao.

- Igrali smo zadnjih par utakmica, razumijemo se, sličan smo stil igre, mislim da smo to dobro zaradili.

I Strinić je bio na visini.

- Nekako je stalno u klubovi i reprezentaciji ti bočni igrači hvataju na zub, Strinić je igrao protiv odličnog igrača Chelseaja, treba ga pohvaliti.

Ivan Perišić je kratko prokomentirao:

- Igrali smo zrelo, sve je to putokaz da možemo tako i dalje. Bilo je pojedinih razdoblja koja nisu bila tako kvalitetna, ali nametnuli smo se i zasluženo dobili. No, ništa još nije gotovo, i u sljedeće dvije utakmice u skupini idemo po pobjedu.

Ivan Strinić odigrao je dobro, gotovo rutinski.

- Teško mi je pričati o mojoj igri, bilo je najvažnije pobijediti, radilo se o prvoj utakmici. Obrana je stvarno bila dobra, s te strane možemo biti zadovoljni, prema naprijed je nedostajalo koncentracije u završnici.

Nisu napravili kontru.

- Je, razgovarali smo o tome, imaju stvarno dva-tri jako dobra igrača i tehnički kvalitetna, no zatvoriti smo ih, i oni su dobro igrali, ali iskoristili smo svoje šanse.

Moses je bio teško iskušenje, a tek Messi…

- Najvažnije je da mi budemo pravi i kompaktni, onda ne bi trebalo biti nikakvih problema. Messi? On igra i u vezi, nije sam do mene da ga držim. Sigurno neće biti lako s njima jer poslije ovih 1:1 Argentina će zagristi. Mi nećemo kalkulirati, idemo ući odlučno, hrabro i pokušati napraviti rezultat koji bi nas zadovoljio.