Kakvu su ludnicu navijači napravili u Kalinjingradu: 'Osjećam se kao da sam u Hrvatskoj! Gdje god pogledam vidim samo kockice'

Desetak tisuća hrvatskih navijača stiglo je u Baltika Arenu. "Kockice" su na tribinama odnijele pobjedu nad Nigerijcima kao i na terenu, vizualno i decibelno, iako je afrički sastav imao znatno malobrojniju podršku. Orilo se na kraju u Kalinjingradu "Večeras je naša fešta...". No, stadion na kraju ipak nije bio potpuno pun.

Cijeli dan su se hrvatski navijači u Kalinjingradu zagrijavali za utakmicu, preplavili su centralno gradsko okupljalište Trg pobjede. Dojam je većinom ipak naši gastarbajteri iz Njemačke, Austrije, Australije... Ljudi nešto dubljeg džepa i manje svjesni brojnih problema u hrvatskom nogometu.

Hrvatski i nigerijski navijači zajedno su pjevali, pa čak i plesali na Trgu. Rusi, a pogotovo Ruskinje stalno su se fotografirali s našim navijačima koji su bili velika atrakcija.

- Osjećam se kao da sam u Hrvatskoj! Gdje god pogledam vidim samo kockice - rekao nam je nigerijski navijač Hassan Wada (38), farmer iz Abuje.

Poslijepodne su na Trg donijeli i veliku, sto metara dugu hrvatsku zastavu koja je stigla iz Vinkovaca, no zbog dimenzija nije smjela na stadion. A kad su se "pregrijali", kada je u lokalnim kafićima, dućanima počelo nedostajati pive, krenulo se prema stadionu. Baltika Arenu su nadlijetali helikopteri, lebdjeli su i zepelini. Ispred stadiona Rusi su napravili show. Publiku su na dolasku animirali zabavljači, cirkusanti na štulama, pantomimičari, volonteri koji su sve morali pozdraviti s "give me five" velikom rukom od spužve. Problem je samo što su nižepotpisanog malo prije 19 sati pozdravili s "good morning". Kao da imaš posla s britanskim policajcem koji glumi Francuza u seriji "Alo, alo". No, to su već opjevane muke s domaćinima i stranim jezicima. Oko stadiona bilo je i mnogo pozornica s glazbom uživo, na jednoj je svirala klasična glazba, na drugoj dvije atraktivne pjevačice neke domaće moderne hitove koji su na prvu upadali u uho i oko.

Čim su poluvrijeme prije susreta na travnjak su istrčali hrvatski reprezentativci na zagrijavanje dočekani su ovacijama navijača koji su dotad već u solidnom broju popunili tribine. Sa svih strana ubrzo je krenula i pjesma.

- Bježite ljudi, bježite iz grada, jer ovdje igra Hrvatskaaaa...

Zabavljali su se navijači i valovima, ali ipak nisu to bili tipični klupski "tifosi", već ljudi svih generacija, navijači-gledatelji. Ne čudi što se najglasnije čulo u par navrata skandiranje "Rusija" domaćih gledatelja. Izuzev kada je Etebo autogolom sve Hrvate bacio u euforiju.

- Hoćemo pobjedu... U boj, u boj za narod svoj... – prisnažilo se s tribina i početkom nastavka. No, uspavan start drugog dijela Dalićevih igrača kao da je uspavao i navijače. Dok Rebićev promašeni zicer nije izazvao uzdah. I buđenje koje je bilo kratkog daha. Između ostalog i jer je nedostajalo uz-buđenja na travnjaku. Strah je ušao u kosti i glasnice. Ipak, zahvat grčko-rimskim stilom Ekonga na Mandžukiću omogućio je Modriću da zabije prvi gol na Svjetskim prvenstvima i probudi tribine, natjera navijače da mu skandiraju ime. Tek tada su navijači (o)pustili glasove.

Čulo se i "Večeras je naša fešta...", iako je Dalmatinaca iz dobro znanih razloga po odokativnoj procjeni bilo najmanje na tribinama. Nije to bila ukupno gledano bila atmosfera za pamćenje, kao ni igra, ali piše se pobjeda i na terenu i na tribinama, na kojima je činilo se sve prošlo bez incidenata. Pokazalo se svakako da nismo za dom(a) spremni. "Super Orlovi" su spušteni na zemlju. Orao pao.