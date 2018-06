I to smo dočekali, Modrić bolji od Messija! Za prvo mjesto u skupini!

Glatka, okrugla pobjeda Hrvatske i odmah poklič: juriš na prvo mjesto! Nema se što čekati, ni kalkulirati, 2:0 kontra Nigerije odmah otvara neslućene mogućnosti, plasmanom na poziciju lidera skupine.

Nakon što su Argentina i Island odigrali 1:1, otvaraju nam se širom vrata, a naša izvedba, vrlo solidna, koncentrirana, fizički stabilna, daje nadu kako smo bolji i od Islanda i ovakve Argentine kakva se prikazala nešto ranije jučer popodne.

Orilo se tribinama stadiona Baltike "Večeras je naša fešta" i "Zovi, samo zovi..." Prava fešta i ushićenje za start "vatrenih":

- Juriš na prvo mjesto u skupini!

Momci Zlatka Dalića odigrali su i taktički zrelo, nisu cijelo vrijeme dominirali posjedom, ali su parirali na energiju mlade Nigerije s početka utakmice i na startu drugog dijela (Nigerija je najmlađa momčad na Mundijalu s 25 godina u prosjeku). Znali bismo udariti iz kontre, tražeći prije svega dugim loptama rastrčanog Rebiću i nešto manje raspoloženog Perišića.

Golove smo pak dali iz prekida. Tako to biva.

Nije bilo autentičnog junaka naše pobjede, tu je poslovični Luka Modrić i odličan učinak Marija Mandžukića, ali su nas i – ruku na srce - Nigerijci obilato darivali. Oni su naši dodatni junaci i sami sebi tragičari.

1. prvi gol je autogol, udarac Mandžukića ubacio je u mrežu Etebo.

2. Za drugi gol opet hvala Mandžukiću, na izvođenje s kornera zagrlio ga je i srušio Ekong. Penal. I te kako.

Tako se Mandžukiću mogu upisati obje asistencije.

Po nama je ipak najbolji bio Luka Modrić koji s pritiskom igra ovaj Mundijal, nerviraju ga pitanjima čak i engleski novinari iz The Guardiana, što mislio Mamiću, ima i navijača s majicom broj 10 na kojoj umjesto prezimena piše "Ne sjećam se", pa ipak je Luka smogao snage da hladnokrvno vodi momčad i zabije iz penala.

And so, after the first round of games in Group D...



1) #CRO

2) #ARG

3) #ISL

4) #NGA #WorldCup pic.twitter.com/GvulvQKvzB