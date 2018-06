Engleski novinar Modrića izbacio iz takta: Koliko presuda i uhićenje gospodina Mamića imaju utjecaja na momčad?

Kada je jedan baš nigerijski biznismen ljetos izjavio za Split da je kao Afrika sa strujom, izazvao je lavinu reakcija iz Hrvatske, "demantija", uzvraćanja... Što se kaže internet je gorio.

Međutim, za razliku od nigerijske presice dan prije susreta Hrvatske i Nigerije koja izuzev pitanja o premijama igračima koje je dobilo potvrdni odgovor nije imala neku posebno škakljivu točku, ona hrvatska je "highlight" imala nakon nenogometnog pitanja kolege iz engleskog "Guardiana".

- Koliko presuda i uhićenje gospodina Mamića, a obzirom da se dogodilo neposredno pred SP, imaju utjecaja na momčad, a s obzirom da su neki igrači ipak bili involvirani u sve? - pitao je Englez.

Modrić je složio facu kao da su mu istovremeno rekli da Zidane više nije trener Reala te da odlaze Ronaldo i Bale. Ipak, ekspresno je uzvratio.

- Nemaš ništa pametnije za pitati. Ovo je Svjetsko prvenstvo. Nije ovo prilika za priče o drugih stvarima. Koliko dugo ste se pripremali za ovo pitanje? - uzvratio je istovremeno nervozno i agresivno Modrić.

To ga je pitanje očito izbacilo iz takta.

- Ali to se dogodilo prije samo nekoliko dana? - nije se dao Englez koji se nije želio praviti Englez.

- Krenimo dalje – replicirao je glasnogovornik Tomislav Pacak i nekako odmrsio grop, vještim manevrom izbjegao neugodnu situaciju da se dodatno ne zakomplicira.

Pa sad procijenite sami koliko ima istine o priči o Splitu, struji, Africi... Jer nije u toj priči riječ samo o infrastrukturi. Afrika to je naš đir.

A što se pak nogometa i SP-a tiče, Modrića je opet dočekao set pitanja o zlatnoj generaciji i njenoj posljednjoj prilici da napravi veliki rezultat.

- S pravom su velika očekivanja od nas. No, mi sami najviše od sebe očekujemo. Možemo se kladiti u to. Taj nas veliki pritisak neće sputati. Vjerujem da ćemo opravdati te epitete i napokon napraviti taj rezultat koji objektivno ova momčad može napraviti. A vidjet ćemo što će biti nakon SP-a, je li to zadnje ili ne. Nadam se da ćemo ispuniti prvi cilj, a onda je sve moguće – rekao je Modrić.