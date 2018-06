Stravične prijetnje hrvatskom kapetanu: preko društvenih mreža zaprijetili mu klanjem i vješanjem

Postoje određene granice koje se ne smiju prelaziti. Jedna od takvih je stravična prijetnja upućena kapetanu reprezentacije Hrvatske, naime na Instagram profilu Balkanski navijači objavljene su uznemirujuće fotografije prijetnjama smrću.

Dakle ti "navijači", iako je to teško kazati, su na profilu objavili slike kartonskog lika Luke Modrića. Na prvoj visi obješen, na drugoj mu je nož pod vratom. Potpuno eksplicitna prijetnja koja je izvan svakog razumnog ponašanja.

Objavu dijeli Balkanski Navijači ®️ (@balkanskinavijaci) Lip 13, 2018 u 8:13 PDT

Istina je da se Luka Modrić prilično kompromitirao na suđenju Zdravku Mamiću, i sam je dobio zbog lažnog svjedočenja optužnicu. Njegovo ponašanje izvan nogometnih terena je definitivno razočaralo mnoge, koji s pravom smatraju da ne bi trebao nositi kapetansku traku.

No sve to na stranu, ova prijetnja smrću je uznemirujuća i stravična. Bez obzira na to što mislili autoru ovog (ne)djela sigurno prijeti istraga, ako se otkrije vjerojatno i kazna. Ova objava je potpuno bezumlje i za svaku osudu.