U Kaliningradu bez kokodakanja: Rusi zabranili Nigerijcima unošenje kokoši na stadione za vrijeme utakmica

Navijači Nigerije zatražili su dozvolu da na stadion u Kalinjingradu, gdje njihova reprezentacija igra protiv Hrvatske, ponesu žive kokoši, ali su im mjesne vlasti to zabranile.



"U naš informacijski centar stiže mnoštvo najrazličitijih zahtjeva. Tako su navijači Nigerije pitali mogu li na stadion unijeti žive kokoši. To je njihov simbol koji uobičajeno koriste na svim utakmicama, ali smo im odgovorili da to ne dolazi u obzir", izvijestio je ministar kulture i turizma Kalinjingradske oblasti Andrej Jermak.



No, žele li Nigerijci uz pomoć kokoši bodriti svoju ekipu drugdje, "mi ćemo ih", rekao je Jermak, "uputiti gdje mogu kupiti kokoš".



"Spremi smo ispuniti i najekscentičnije zahtjeve", dodao je.



Prema njegovim riječima, Kalinjingradska oblast očekuje dolazak između 130.000 i 150.000 navijača. Od njih, Rusa će na utakmicama, kako se očekuje, biti do 15.000, 10.000 karata rezervirano je za navijače iz zemalja čije se momčadi sastaju, a preostalih 10.000 tisuća trebali bi popuniti građani drugih zemalja.



U Kalinjingradu će se za vrijeme svjetskog prvenstva igrati četiri utakmice: 16. lipnja Nigerija - Hrvatska, 22. lipnja Srbija - Švicarska, 25. lipnja Španjolska - Maroko i 28. lipnja Engleska - Belgija.