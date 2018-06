Kakav autogol! U Hajduku nije prošao, ali jest kod Stevena Gerrarda i danas potpisao za slavni Glasgow Rangers, dva milijuna funti idu u - Koprivnicu

Hajduk ga nije uočio ili prepoznao, nije ga cijenio... pa se nakon dva mjeseca treniranja u Poljudu vratio u Neretvanac iz Opuzena.

To su greške Hajduka koje se skupo plaćaju, jer danas je stoper Nikola Katić (21) potpisao za Glasgow Rangers u transferu teškom 2 milijuna funti, odnosno 2,2 milijuna eura!

Katić je u Glasgow Rangers otišao iz Slaven Belupa, a da je bilo malo više mudrosti u Poljudu, danas bi ovaj transfer bio Hajdukov!

Prošao je liječničke preglede u Manchesteru, na klinici The Manchester Institute of Health&Performance, za račun Glasgow Rangersa. Pet sati testova, sve ok. Nakon toga uslijedio je potpis i slika na legendarnom Ibroxu.

Katić je inače iz Stoca, u Hercegovini, a došao je igrati za Neretvanac iz Opuzena. Signaliziran je Hajduku i u Poljudu je trenirao neko vrijeme, ali se Hajduk nije pretrgao da ostane.

- Ponudili su mi da ostanem u juniorima šest mjeseci ili u B momčadi što mi se nije naročito svidjelo. Što da radim u B ekipi koja je tada igrala u trećoj ligi, kad je u trećoj ligi igrao i moj Neretvanac i još je bio lider?! Vratio sam se u Opuzen i radije tamo ostao. U Opuzen me iz Stoca doveo Ivan Matić iz Neuma kao trener mlađih uzrasta u Neretvancu, a u Hajduk preporučio skaut Ante Radajić iz Blata na Korčuli - pričao nam je Katić.

Kad je nedugo zatim iz Opuzena prešao u Slaven Belupo bilo je odmah jasno da je Hajduk dosta izgubio, jer se u Slavenu i to kod trenera Željka Kopića, brzo profilirao u jednog od najboljih stopera HNL-a. Cijena mu je rapidno porasla, a uslijedio je i poziv za reprezentaciju.

A kad se Hajduk prošle godine raspitivao o njemu misleći popraviti vlastitu grešku i dovesti ga iz Koprivnice, Slaven je pitao odštetu od 800.000 eura. Hajduk se brzo ohladio i povukao.

U međuvremenu je Katić debitirao i za reprezentaciju, protiv Meksika u Los Angelesu.

Sad je potpisao za Glasgow Rangers, kako piše britanski Daily Record, Steven Gerrard, legenda Liverpoola koji sad vodi "rendžerse", uvjerio je hrvatskog stopera da prihvati Rangers i odbije ponudu Spartaka iz Moskve.

Za odštetu od dva milijuna funti!