Splitsko dite, riječki kapetan: Nije lako na Poljudu pred 20 tisuća ljudi, poveli smo i pali pod pritiskom

Bod s Poljuda dobar je nogometašima Rijeke, kaže njihov kapetan Filip Bradarić. Bivši igrač Hajduka poslije remija (1:1) u Jadranskom derbiju je rekao:

- U prvom poluvremenu igralo se čvrsto, bez puno prilika. Nije lako na Poljudu pred 20 tisuća ljudi. Nekim našim igračima to je bilo prvi put i nije se lako snaći. Poveli smo i onda pali pod pritiskom. Hajduk je dominirao zadnjih 30 minuta, a nama je ovaj remi dobar, pozitivan. Ostali smo u utrci za drugo mjesto.

I Bradarić je, poput Nižića na drugoj strani, tek stigao iz SAD-a s reprezentativne akcije. Vidno umoran.

- Teško je. Dignem se u šest pa mi se popodne spava, ali to je dio sporta. To se mora proći. U prvom poluvremenu bili smo OK, no u drugom smo svi pali, pa tako i ja.

- Do kraja sezone Rijeka i Hajduk sastaju se još minimalno jednom, u posljednjem kolu sezone na Rujevici, a možda i dva puta, ako Riječani u polufinalu Kupa prođu Dinamo. Ta se utakmica igra u srijedu na Maksimiru.