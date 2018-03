Zoran Vulić: Izbornik Dalić je napravio težak gaf

Vrlo je oštru i na neuobičajen način javnu poruku emitirao izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić šestorici iskusnih Vatrenih koji nisu igrali protiv Meksika. Valjda ponesen pobjedom nad Meksikom i solidnim dionicama nekih mlađih igrača, prije svih Rebića i Kovačića, izbornik je još vruć poručio:

- Nisu oni u prvoj ekipi sigurni jer dolaze mlađi, napetiji, borbeniji, agresivniji, a meni to treba. Ne mogu ja trpjeti igrače koji nose staru slavu!

Ustvrdio je Dalić i, bez uvijanja, kako je Rebić ispred Perišića (?), a “ako se još pojavi Pjaca kao Rebić, imamo dva sjajna krila i fantastična vezna igrača prema naprijed…”

Ove i još neke slične teze netko bi mogao smatrati poticanjem iskusnijih prvotimaca da se trgnu, no ton i sadržaj tih izjava upućuju nas na autentičnost Dalićeva stava. Je li doista logično da jedan trener nakon jedne izgubljene prijateljske utakmice i potom nakon druge dobivene toliko promijeni dotad proklamirana uvjerenja?

- Ovo apsolutno nije dobro da se ovakav stav, umjesto u svlačionici s igračima i stožerom, dijeli s medijima - kaže Zoran Vulić za SN, vrlo iskusni trener i Barićev asistent u ciklusu Europskog prvenstva 2004.

- Mišljenja sam da je Dalićeva izjava ishitrena, jer se tako samo stvara negativna atmosfera.

Je li to motivirajuće za prvotimce, da ih se trgne?

- Ukoliko je potrebno, takve stvari se raspravljaju u svlačionici. Svi su ti momci vrhunski profesionalci i jako dobro znaju da u prvoj postavi mogu biti samo ako igraju kvalitetno. Jedan slab dan ne bi trebao promijeniti statuse. Uostalom, ima još dosta do SP-a, stvari se mogu promijeniti. Što ako se, ne daj Bože, recimo Rebić ozlijedi ili padne u formi? Težina izrečenoga ostaje…

ulićev je stav logičan. Svaki trener kad nešto značajno mora poručiti igračima o njihovu pristupu ili statusu, a svjestan je da će mu biti i dalje potreban, to onda rješava unutar svlačionice. I pogotovo takve teške izjave ne daje vruć nakon utakmice, nego prespava i u miru analizira viđeno. Nakon adrenalina utakmice struka često ima odveć emotivne reakcije, a sudovi se donose hladne glave.

Ono što se dade primijetiti to je da je Zlatko Dalić vrlo napet. Zašto? Moguće je da je to posljedica ogromnog pritiska kojem je podvrgnut u vođenju reprezentacije, pogotovo sada kada se kroji popis putnika za Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Njegova još jedna vrlo “teška” izjava (“neka se priča i piše, to je ionako naručeno!”), daje naslutiti kako ga netko namjerno i strategijski sabotira. Misli li na kuloarske informacije da se zamjerio nekome iz vrhuške Hrvatskog nogometnog saveza pa mu destabiliziraju reprezentaciju ili na nešto drugo, bilo bi logično da sad kaže.

Da se događaju čudne (re)akcije prema Daliću to je primjetno. Izbornik se očito teško nosi s tim pritiscima. Upravo nam i to djeluje kao uzrok njegovim oštrim i trenerski nelogičnim prozivkama (nekih) važnih igrača, koje su vrlo rizične u kontekstu nužne homogenosti u svlačionici.