Možda nam američka turneja nije baš potpuno pokazala ono što smo od Hrvatske željeli vidjeti, ali nam je barem pokazala gdje smo, svima nam je otvorila oči. Pokazala je dva lica Hrvatske, ono kada igramo u "najjačem" sastavu i kada igraju "rezerve". Izdanje oslabljene Hrvatske protiv uvijek neugodnog Meksika dosta je ispralo loš dojam sa susreta protiv mnogo manje razvikanog Perua kada je izbornik Zlatko Dalić na teren poslao najjača imena, na papiru najmoćniju Hrvatsku. Sada je samo ostalo otvoreno pitanje hoće li na SP-u igrati imena ili u tom trenutku po formi najbolji i najspremniji?

Dalić je provjerio sve osim trećeg vratara Livakovića (koji bi zbog katastrofalne forme ionako trebao visjeti). Teren je poslao poruku da ne igraju imena. A jasnu poruku je već donekle poslao i Dalić. I prije trijumfa nad Meksikancima na spomen izostanka zapaženog rezultata ove talentirane generacije koja je već praktično na zalasku kazao je: "E pa nije uvijek izbornik kriv, nekad su krivi i igrači... Neću dopustiti da se igrači švercaju, ne igraju imena.". A poslije je na "bazu" argentinskog novinara, molbu da protiv "gaučosa" na SP-u u momčad vrati sve zvijezde kojih nije bilo protiv Meksika poslao još jasniju poruku:

- Nisam siguran...

Odnosno malo tko je sada siguran. Za prvih 11. Nećemo se lagat, jesu i to ne samo po defaultu nego i formi Modrić, Rakitić, vjerojatno i Subašić, zdravi Vrsaljko... Za sve ostale pozicije otvorene su nakon Amerike barem po dvije opcije. Zbog skromne minutaže, slab(ij)e forme, jake konkurencije na toj poziciji, drugačijih predispozicija... moraju se (iz)boriti za poziciju. Pa čak to vrijedi i za neke koji su dugo, dugo slovili kao "betonirani" u momčadi ako su zdravi, poput Mandžukića, Perišića koji je godinama odličnim igrama nosio reprezentaciju. Isto vrijedi i za Brozovića, Nikolu Kalinića, protiv Meksika boljeg Ćorluke, Strinića... Briše se "minuli rad".

Plusevi i minusi turneje

Plusevi

Borba za pozicije - nije slučajno Dalić odobrio povratak šestorice u klubove i pritom stoički istrpio nemale kritike javnosti, zbog višeg cilja - da sve mobilizira. Izbornik je već pokazao da je dobar "igrač" i van terena, ima psihologiju u malom prstu. Stvorio je žestoku konkurenciju za pozicije.

Rebić - jako dobra sezona u Eintrachtu, pa i najbolji kauboj u Dallasu. Više nije nimalo upitan za Rusiju, dapače čak je nakon ove predstave "pritisnuo" Perišića što je potvrdio i Dalić. "Rebić je preskočio Perišića, neka sada Perišić preskoči njega!" - poručio je Dalić.

Kramarić - i on se tražio tijekom ove sezone, iako nam je osigurao plasman na SP, ali u ovom trenutku uvjerljivo je u najboljoj formi od naših napadača. Više je pokazao u svojih pola sata protiv Perua, nego Mandžukić i Kalinić zajedno. Protiv Meksika malo "tiši", opet ga nije htio gol.

Rakitić - nije nešto posebno briljirao, zabio je za pobjedu, ali s bijele točke, no sve je kao i Ćorluka "kupio" ostankom. Mogao je i on natrag u klub, da se ne tlači s Meksikancima, ali je to 'ladno odbio da bi nosio kapetansku traku u kockastom dresu.

Jedvaj - odlično je na desnom beku odmijenio ozlijeđenog Vrsaljka unatoč ove sezone vrlo skromnoj minutaži u Bayeru. Na kraju je izborio i prekršaj za najstrožu kaznu. Ako ništa, barem je potvrdio da je sigurna alternativa za Vrsaljka na desnom beku.

Minusi

Razdor umjesto team buildinga - umjesto "team buildinga" nastao je razdor nakon puštanja šestorice. Umjesto "Miami Vicea" gledali smo "CSI Miami" gdje se sve detaljno analiziralo. Ćorluka je prozvao otišle suigrače, Rakitić kazao kako je on isto pozvan u klub, ali je htio ostati. A sve bi moglo prerasti u sapunicu Dallas...

Napadači (Kalinić i Mandžukić) - su najkritičnija stavka. Mandžukić je zbog ozljeda i krilne pozicije postao krilo i u reprezentaciji, daleko je od izdanja u kojima smo ga navikli gledati. Kalinićev transfer iz snova u Milan postao je noćna mora. Malo igra, još manje zabija, a trener Gattuso ga baš i ne doživljava.

Brozović - nevjerojatne su amplitude u njegovim izdanjima, kako u Interu (gdje se zamjeri i navijačima), tako i u reprezentaciji. Znakovito, prvi je zamijenjen na susretu protiv Perua, prije nego se napola turneje vratio u klub. Kovačić pa i Pjaca na desnom krilu su pokazali mnogo više.

Perišić - godinama je bio najkonstantniji, pa i ponajbolji igrač reprezentacije. Ako netko od reprezentativaca zaslužuje malo strpljenja to je on. Pa i na startu ove sezone je bio u jako dobroj formi za Inter, ali se i kao i milanski klub ona negdje tijekom sezone malo pogubila.

Strinić - odličan start sezone u Sampdoriji i povratak u reprezentaciju zaustavljen je kada je "procurilo" da bi na ljeto trebao u Milan. Zato ne igra u klubu što se vidjelo i na terenu kada su Ćorluka i on zakuhali gol Perua, ali i dalje je vjerojatno naš najbolji lijevi bek, ispred Pivarića.