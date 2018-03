Vatreni će večeras igrati na stadionu Dallas Cowboysa 'teškom' oko 1,4 milijarde dolara

Hrvatska na stadionu od milijardu i kusur dolara! U noći s utorka na srijedu “kockasti” će prijateljski susret s Meksikom odigrati na čudesnom “AT&T” stadionu NFL momčadi Dallas Cowboysa u Arlingtonu pored Dallasa čija je izgradnja koštala nevjerojatnih 1,3 milijarde dolara.



Neki izvori tu brojku troškova izgradnje pomaknuli su čak sve do iznosa od 1,4 milijardi dolara. No, stotinjak milijunčića gore-dolje, kako god bilo riječ je o iznosu od kojeg vam se zamanta.



Navijte mobitele, budilice, pijetla na četiri ujutro. Čak i ako vas balun ne zanima previše. Barem da bacite oko na jedan od najspektakularnijih stadiona svijeta, makar na televiziji. Svemirski brod je sletio u Ameriku, ali nije u Roswellu u New Mexicu niti u famoznom “Area 51” u Nevadi, već je “sletio” u Texas.



Dom ‘kauboja’



Jedan od najskupljih stadiona svijeta, dom jedne od najslavnijih momčadi američkog nogometa Dallas Cowboysa, završen je 2009. godine. Kapaciteta je oko 80.000 gledatelja za nogometne utakmice, odnosno susrete američkog nogometa. No, uz određene preinake odnosno korištenje i prostora za stajanje, kapacitet može doseći i čak 105.000 gledatelja.



Rekordna posjeta utakmici američkog nogometa bila je na susretu Dallas Cowboysa i New Work Giantsa iz rujna 2009. na kojem je bilo 105.121 gledatelja. No, vjerovali ili ne, rekord stadiona pripada – košarci. Zar ste sumnjali da u tih milijardu i “nešto sitno” nije ušao i pomični krov? Iako ima i skupljih stadiona na kojima gledatelji i dalje kisnu. Na NBA All Star susretu 2010. godine na “AT&T-u” bilo je prisutno čak 108.713 gledatelja! Naravno da su što se tiče košarke time ušli u Guinessovu knjigu rekorda. Čak su i profesionalni hrvači, popularni “kečeri”, privukli na stadion 101.000 gledatelja. Ipak je to Texas.



Stadion redovno ugošćuje i sveučilišni američki nogomet, nogometne susrete, NCAA košarkaške susrete, moto i automobilističke utrke (u SAD-u vrlo popularni “monster truck”), koncerte...



Samo od prava na korištenje imena stadiona “AT&T” (američka telekomunikacijska tvrtka) godišnje se zaradi navodno 19 milijuna dolara. Vlasnik stadiona čija je gradnja plaćena iz više izvora (privatni novac kluba odnosno vlasnika Jerryja Jonesa, gradski, zajmovi, novac od lige...) je grad Arlington od četiristotinjak tisuća stanovnika smješten dvadesetak kilometara od Dallasa. No, urbana aglomeracija Dallas – Fort Worth – Arlington ima oko 7,4 milijuna stanovnika.



Ekran bez okvira



Najveći je stadion takvog tipa bez unutarnjih stupova (potpornji). Iznad terena je postavljen semafor/ekran, četverostrani, a dimenzije duže stranice su 49 puta 22 metra. U vrijeme kada je postavljen bio je najveći takav ekran na svijetu. Kod spomenutog NBA All star susreta semafor je bio veći od terena. Taj semafor plaćen je 40 milijuna dolara, a što je u mnogim sredinama cijena

prosječnog stadiona!



Na ovom stadionu Mexico je 2009. u GOLD cupu pred 85.000 navijača svladao Haiti 4-0, a tu je 2012. u prijateljskom susretu bio bolji čak i od Brazila 2-0. U oba navrata na stadionu je bilo 85 tisuća gledatelja. Bit će sigurno na stadionu i Amerikanaca hrvatskog porijekla, ali nema sumnje da će s obzirom na broj Amerikanaca meksičkog porijekla i blizinu granice i ovaj put Meksiko u Dallasu imati fanatičnu podršku.