Bezidejni Vatreni razočarali u Miamiju, ni s igračem više nisu mogli do gola

Hrvatska nogometna reprezentacija upisla je prvi poraz pod vodstvom izbornika Zlatka Dalića. U prijateljskom susretu u Miamiju poražena je od Perua 0-2.

Bila je to prva od četiri pripremne utakmice hrvatske reprezentacije uoči početka svjetskog prvenstva u Rusiji. U nastavku sjevernoameričke turneje, Hrvatska će 27. ožujka u Dallasu zaigrati protiv Meksika, a do početka SP-a odradit će još dvije probe. Protiv peterostrukog svjetskog prvaka Brazila 'Vatreni' će igrati 3. lipnja u Engleskoj, a pet dana kasnije u Osijeku protiv Senegala.

Hrvatska je protiv Perua zaigrala u novoj garnituri gostujućih dresova, u crnoj garnituri, a nažalost takvim tonovima je bila oslikana i naša igra veći dio utakmice. Dalić je uoči puta u SAD kazao kako mu rezultat neće biti imperativ, međutim sasvim sigurno neće ga razveseliti igra koju je prikazala njegova momčad protiv Perua koji je trebao simulirati Argentinu koja nas očekuje u Rusiji.

Peru je 11. reprezentacija sa svjetske liste, neporažena u posljednjih osam susreta kvalifikacija, a do svog prvog Svjetskog prvenstva nakon 36 godina Peruanci su stigli kroz dodatne kvalifikacije protiv Novog Zelanda.

U kvalifikacijama im je najbolji igrač bio Paulo Guerrero, međutim uoči kvalifikacijskog ogleda s Argentinom 5. listopada u Buenos Airesu 33-godišnji napadač brazilskoga Flamenga bio pozitivan na metabolit kokaina benzoilekognin. Suspendiran je na šest mjeseci i njegova kazna završava 3. svibnja pa će moći nastupiti na World Cupu.

Izbornik Dalić je najavio kako će na američkoj turneji testirati sve igrače s popisa, a protiv Perua je zaigrao naš najjači sastav. Na kritičnoj poziciji lijevog beka Ivan Strinić je dobio prednost ispred Josipa Pivarića, a u obranu se vratio oporavljeni Vedran Ćorluka. Luka Modrić, Ivan Rakitić, Mario Mandžukić i Ivan Perišić su bili sigurni, a bilo je tek upitno kome će Dalić prižiti prednost u veznom redu. Milanu Badelju ili Marcelu Brozoviću. Na koncu se odlučio za Brozovića.

Peru je poveo već u 12. minuti nakon pogrešaka Vedrana Ćorluke i Ivana Strinića. Ćorluka je prvo loše izbio loptu, a jednako loše je reagirao i Strinić poklonivši loptu Carrillu koji je pucao sa 18 metara. Lopta je na putu do gola okrznula Vidu i malo promijenila smjer i završila u mreži.

Najbolju priliku Hrvatska je imala u 29. minuti kada je Kalinić izborio slobodnjak na 18 metara. Rakitić je gađao suprotni kut nisko, ali je peruanski vratar bio oprezan.

Na otvaranju drugog dijela Peru je vrlo brzo zabio i drugi pogodak. Farfan je nakon dubinske lopte pobjegao Vidi i krenuo prema Subašiću. Naš je vratar obranio njegov pokušaj, no Flores je odbijanac lakoćom pospremio u mrežu.

Prvu polupriliku u nastavku naši su nogometaši imali u 60. minuti. Ivan Perišić je presjekao jedno dodavanje suparnika, te uposlio Kalinića, no peruanski je vratar to lakoćom uhvatio loptu. Priliku za povratak u meč hrvatska vrsta je dobila u 75. minuti kada je Peru ostao s igračem manje nakon što je isključen Yotun, no nismo uspjeli postići pogodak. Andrej Kramarić je bio najbliži tome, ali je Caceda dva puta odlično reagirao. Napadač Hoffenheima je prvo zaprijetio glavom, a potom lijepim udarcem s ruba kaznenog prostora.

Od 71. minute za hrvatsku vrstu je zaigrao i Marko Pjaca koji se vratio u redove 'vatrenih' nakon gotovo godinu dana, nakon teške ozljede u Tallinu 28. ožujka kada su mu u beskorisnoj prijateljskoj utakmici popucali ligamenti koljena.

HRVATSKA - PERU 0-2

MIAMI. Stadion Hard Rock - 52.500 gledatelja; Sudac: Elfath (SAD)

Strijelci: 0-1 Carrillo (12), 0-2 Flores (48)

Žuti kartoni: Brozović / Cueva, Yotun

Crveni kartoni: Yotun (75)

HRVATSKA: Subašić - Vrsaljko, Ćorluka, Vida, Strinić - Rakitić, Brozović (od 56. Kovačić) - Mandžukić (od 71. Pjaca), Modrić, Perišić (od 78. Rebić) - Kalinić (od 64. Kramarić). Izbornik: Zlatko Dalić

PERU: Caceda - Advincula, Santamaria, Ramos (od 72. Araujo), Trauco - Tapia, Yotun - Carrillo, Flores (od 67. Hurtado), Cueva (od 64. Benavente) - Farfan (od 88. Ruidiaz). Izbornik: Gernot Rohr.