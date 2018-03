Dinamo objavio ime novog trenera, službeno predstavljanje sutra

Vodeći sastav Prve hrvatske nogometne lige Dinamo objavio je u ponedjeljak kako je za novoga trenera prve momčadi imenovao Nikolu Jurčevića koji će službeno biti predstavljen u utorak.



Bivšem hrvatskom reprezentativcu Jurčeviću ovo će biti drugi dolazak na klupu Dinama, prvi puta je vodio klub iz Maksimira od lipnja 2003. do kolovoza 2004. godine, a u tom je periodu osvojio Hrvatski kup i Superkup.



Posljednjih godina Jurčević je bio pomoćnik bivšeg hrvatskog izbornika Slavena Bilića, bio je stručnom stožeru hrvatske nogometne reprezentacije tijekom čitavog Bilićeva izborničkog mandata u periodu od 2006. do 2012. godine, a nastavio je surađivati s Bilićem i u Lokomotivu iz Moskve, Besiktasu te West Ham Unitedu.



Jurčević je na klupi Dinama naslijedio Marija Cvitanovića koji je podnio ostavku u subotu nakon 1-4 domaćeg poraza od Lokomotive u susretu 25. kola Prve HNL. Bioo je to treći poraz Dinama u posljednja četiri kola.



Dinamo je trenutačno vodeći na ljestvici sa 56 bodova, šest više od drugog Hajduka i devet više od treće Rijeke.